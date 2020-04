Le FestiVoix est annulé

Avec l’annonce de François Legault, mercredi dernier, à l’effet que les mesures de distanciation physique de deux mètres seraient en vigueur pour plusieurs mois, rendant difficile la tenue de festivals et de grands rassemblements, l’équipe du FestiVoix de Trois-Rivières a pris la décision d’annuler la 27e édition de l’événement qui était prévue du 25 juin au 5 juillet.

«La situation de force majeure que nous vivons actuellement a rendu cette décision inévitable. En premier lieu, afin de protéger la santé ainsi que la sécurité de tous nos festivaliers, équipes, partenaires, bénévoles et artistes, mais également compte tenu que la situation actuelle ne nous permet pas de mettre en place les prérequis nécessaires à la tenue de l’événement et à la poursuite de nos activités habituelles», indique l’organisation par voie de communiqué.

Notre équipe est présentement en discussion avec plusieurs artistes faisant partie de notre programmation 2020 afin de reporter leurs spectacles en 2021 et les discussions sont, à ce jour, positives.

Les droits d’entrée demeureront valides pour l’édition 2021.

Les personnes qui souhaiteraient un remboursement seront informés des options offertes au cours des prochaines semaines.

Pour sa 27e édition, le FestiVoix devait notamment accueillir Rise Against, Lagwagon, les Cowboys Fringants, Voivod, Marie-Mai, Simple Plan et Gregory Charles. Plus de la moitié des passeports avaient trouvé preneurs. (M.E.B.A.)