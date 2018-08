Le Festival de l’Assomption reçoit 17 000$

Crédit photo : Photo Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

TROIS-RIVIÈRES. Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 17 000$ au Festival de l’Assomption qui se déroule jusqu’au 15 août au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

L’appui consenti provient du Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

«De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix pour les vacances. Le Festival de l’Assomption fait partie de ces projets soutenus financièrement par le gouvernement du Québec qui permettent de développer l’offre touristique de la Mauricie tout en stimulant son économie», souligne Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la Mauricie.