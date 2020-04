Le Festival de la galette de sarrasin annulé

Après plusieurs semaines de réflexion et de discussions, le comité organisateur de la 42e édition du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville a annoncé, lundi matin, l’annulation de l’événement cette année et son report en 2021.

Cette 42e édition devait se tenir du 2 au 11 octobre 2020. «C’est avec beaucoup de regret que je vous annonce que nous devons reporter l’évènement en 2021. Pour la santé et le bien-être de tous et chacun nous préférons vous revoir en santé pour notre prochaine édition», mentionne le président, André Auger, par voie de communiqué.

Le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville profitera de cette pause pour organiser des consultations publiques afin d’améliorer, de bonifier et de repositionner l’événement de manière à ce que les gens de Louiseville et des environs soient encore plus fiers de cette activité automnale.