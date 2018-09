Le Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières s’installe au centre-ville

FESTIVAL. Le Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières prendra place, dès ce soir, au Parc Portuaire de Trois-Rivières. Les heures d’ouverture sont de 11h à 22h, vendredi et samedi, et de11h à 20h ce dimanche.

L’entrée du site est gratuite. Cependant, une contribution volontaire vous sera demandée par Leucan Mauricie/Centre-du-Québec. Le verre officiel 2018 est obligatoire pour consommer de la bière et c’est le seul verre qui est accepté.

Au menu, pas moins de 12 restaurateurs et 7 microbrasseries y seront pour vous servir:

12 restaurateurs

Jerry Ferrer

Ça roule ma poule

Le Voltigeur

Belgo mobile

La shop à poutine

No. 800

Mr Méchoui

Bleu Homard

Dasfood Truck – Le Gras Dur

Patate Mallette

Sucrerie du domaine

Chez Morry

7 Microbrasseries

La forge du malt

Le Trou Du Diable

Les Grands Bois

Broadway

Le Temps d’une Pinte

Ô quai des brasseurs

À la Fût

Des à-côtés tel que des churros, smoke meat, produits glacés et confiseries seront aussi disponibles sur place. Il y aura, entre autres, les Mauvais perdants avec leurs jeux ludiques (selon la température), du mini putt, un taureau mécanique, les Pros de la pout, le Musée POP, le vin d’Érable Kildaire, la zone maternité, Les Sauces Piquantes.ca et Bijou Tocara sur place.