Le FAR présente une exposition spéciale

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, Le FAR – Trois-Rivières convie le public à la première édition de son exposition Il porte les culottes, elle porte les étiquettes.

L’exposition sera présentée à la cour centrale les 4 et 5 décembre au centre commercial Les Rivières, près de la boutique Sports Experts.

Cette initiative vise d’abord à mettre l’accent sur le prix à payer pour sortir des situations de violence dans lesquelles certains groupes de femmes se trouvent. Ces vulnérabilités peuvent être considérées comme des frais supplémentaires, lesquels complexifient l’accès à l’autonomie.

« En plus de faire un clin d’œil à l’actualité au Québec, l’exposition permet de donner une voix à ces femmes invisibilisées et marginalisées. Nous souhaitons qu’avec le temps, nous serons témoins de l’implantation d’un filet de soutien plus vaste pour les femmes et leurs enfants, en stimulant une meilleure compréhension des enjeux pour la population en général », souligne l’équipe de la Maison Le FAR, une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants.