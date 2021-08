Le Domaine scout se relève

Durement touché par la rafale du 8 juin dernier, le Domaine scout St-Louis-de-France se relève. Tous les sentiers et les chemins ont été dégagés et la presque totalité des plateaux d’activités a été reconstruite.

« Le site est opérationnel à pleine capacité, confirme le directeur de l’endroit, Sébastien Johnson. Les deux fins de semaine de corvée nous ont permis de faire la majorité des travaux de nettoyage et de reconstruction. À l’heure actuelle, 98 % des plateaux d’activités sont reconstruits et la forêt enchantée est réparée. »

Toutefois, ce dernier indique qu’il reste encore plusieurs arbres à abattre en forêt. « On estime qu’il y en a une centaine, tous dans des zones plus éloignées, précise M. Johnson. Ils ne nuisent pas aux opérations, mais on devra tout de même s’en occuper. C’est un travail qui s’échelonnera sur plusieurs années, à temps perdu, grâce à l’aide de bénévoles. »

Le plus urgent pour l’instant est la réparation d’une yourte et d’une toiture de bâtiment qui ont été endommagés par la rafale. « Il y a aussi plusieurs autres bris mineurs à des bâtiments qui devront attendre », mentionne le directeur du Domaine.

Sur les 50 000 $ visés par la campagne GoFundMe, environ 6 500 $ ont été amassés jusqu’à présent. À cela s’ajoute l’aide financière d’urgence de 10 000 $ accordée par la Ville de Trois-Rivières ainsi que d’autres dons, portant le tout à environ 21 000 $ amassés.

« Au niveau des assurances, comme il s’agit de dégâts causés par la nature, c’est très compliqué, soutient M. Johnson. En attendant, la campagne GoFundMe est encore active jusqu’à la fin août. On espère aussi être en mesure d’organiser une autre fin de semaine de corvée à l’automne, si les mesures sanitaires le permettent. »

Juste à temps

Rappelons que plus de 3 000 arbres ont été cassés, et même déracinés dans certains cas, par la rafale du 8 juin dernier. C’est près de 20 % de la forêt du site qui a été endommagée. De plus, la moitié des plateaux d’activités étaient inutilisables et la grande majorité des chemins étaient complètement bouchés par de nombreux arbres au lendemain de la tempête, sans compter les dégâts matériels.

Au Domaine scout, il s’agit de la plus dévastatrice tempête depuis son ouverture, il y a 70 ans. Après une année et demie de fermeture complète en raison de la pandémie, c’était un autre coup dur pour l’organisme à but non lucratif. Mais grâce à l’appui de nombreux citoyens et bénévoles, le Domaine scout a pu se relever juste à temps pour accueillir les jeunes cet été. Chaque semaine, ils sont 125 à fréquenter le camp.

Pour contribuer à la campagne de sociofinancement : https://bit.ly/3cGiWjw