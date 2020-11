Le Dodge Durango aura son moteur Hellcat… mais pas pour longtemps

FCA va bientôt avoir offert un moteur Hellcat dans tous les modèles capables de l’accueillir. Après le Ram TRX ce sera maintenant autour du Dodge Durango d’offrir en édition limitée le moteur Hellcat. Ce V8 de 6,2 litres qui va faire 710 chevaux et 645 llb-pi de couple va arriver en janvier 2021 chez les concessionnaires Dodge.

Ce Durango SRT Hellcat sera le plus «macho» de l’histoire. Il va littéralement arraché le bitume et de boucler le 100 km/h en 3,8 secondes et faire un quart de milles en 11,5 secondes. Si vous trouvez une ligne droite assez longue, vous pourrez atteindre les 290 km/h. Sachez que le prix demandé est aussi à la hauteur des performances. Dodge va demander 114 345 $ pour ce Durango. À ce prix, il faut ajouter le transport, la préparation et les taxes. Un joujou qui coûte cher.

Seulement pour 2021

Dodge va construire le Durango SRT Hellcat exclusivement pour l’année modèle 2021 car cette configuration de moteur ne rencontrera plus les normes environnementales en 2022. Il faudra donc vous décides rapidement si vous avez l’intention d’en faire l’acquisition. Au-delà du modèle Hellcat, Dodge a fait une mise à jour du Durango pour 2021 avec un extérieur plus agressif et un intérieur inspiré par la performance. La cabine a été rafraîchie avec un nouveau poste de pilotage orienté vers le conducteur, comprenant un nouveau tableau de bord, une console centrale et un milieu de tableau de bord enveloppé et surpiqué, des panneaux de portes de meilleures qualité et la plus récente génération du système Uconnect 5, cinq fois plus rapide avec un écran tactile de 10,1 pouces disponible.

