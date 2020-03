Le Diocèse ferme les presbytères jusqu’au 27 mars

L’évêque du Diocèse de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard, interpelle à nouveau les responsables des paroisses avec des précisions pour la gestion de leurs employés salariés et de leurs bénévoles. Il enjoint les paroisses à fermer pour le public les presbytères et les bureaux d’accueil, tout comme l’Office diocésain de pastorale et l’évêché de Trois-Rivières.

Cette mesure s’applique du 16 mars jusqu’au minimum le 27 mars inclusivement. La population ne pourra pas obtenir de service en personne. Elle pourra cependant contacter les paroisses et le diocèse par téléphone, courrier ou courriel.

Considérant l’incitation du Gouvernement du Québec à l’égard des personnes âgées de 70 ans et plus de limiter leurs sorties et déplacements, l’évêque de Trois-Rivières demande aussi aux fabriques des paroisses de libérer avec solde, pour une période de deux semaines, tout employé âgé de 70 ans et plus à moins de pouvoir organiser les tâches en télétravail.

Les prêtres, les coordonnateurs et coordonnatrices de pastorale paroissiale, les agentes de pastorale et les diacres, âgés de 70 ans et plus, ne tiendront aucune réunion pour la période des 2 prochaines semaines.

Les employés âgés de moins de 70 ans se présenteront au travail. Les fabriques, le diocèse et leurs employés se soumettront à des mesures d’hygiène fournies par communiqué interne par Mgr Luc Bouchard.