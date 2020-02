Le développement durable en entreprise démystifié

«Je me suis inspirée des 3R : réduire, réutiliser et recycler. C’est ce qui devrait guider l’implantation de pratiques durables.»

Voilà le message que souhaitait transmettre la pharmacienne-propriétaire Annie-Louise Turcotte à ses confrères et consoeurs de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) à l’occasion du dernier Déjeuner Cogeco qui portait sur le développement durable.

L’objectif de l’exercice était de faire découvrir des façons concrètes d’appliquer les fondements du développement durable dans les organisations du territoire. Pour ce faire, la CCI3R avait invité Mme Turcotte, Cindy Provencher, de la Fondation Trois-Rivières durable, ainsi que Dominic Thibeault, chef de division Développement durable à la Ville de Trois-Rivières.

Mme Turcotte a senti qu’elle devait embarquer dans la parade pour agir face aux changements climatiques en 2018.

«On était déjà sensible à l’achat local. On proposait quelques produits de la région dans la pharmacie. C’est gratifiant d’encourager les gens et ça fait rouler l’économie de la région. Puis, on a commencé à offrir quelques produits en vrac. Aujourd’hui, on a une offre d’une soixantaine de produits en vrac», raconte-t-elle.

Des changements ont aussi été apportés dans l’arrière-boutique: utilisation de vaisselle durable par les employés, fin des K-cups de café, des linges en tissu remplacent le papier à main dans la salle des employés et l’offre du service des fioles vertes pour les prescriptions de médicament.

Par ailleurs, la pharmacie a joint le mouvement Remplis Vert, permettant à tous de venir remplir sa bouteille d’eau gratuitement.

À la Fondation Trois-Rivières durable, Cindy Provencher est également témoin de gestes concrets des entreprises qui prônent le développement durable. Elle a cité quelques exemples, dont Véhicules électriques Simon André qui procède au recyclage des pièces et matériaux, au CPE L’Arbre enchanté qui réutilise du matériel pour les bricolages et qui a mis en place le compostage ou encore Daoust nettoyeurs écoperformants qui n’utilise aucune solvant issu de l’industrie pétrolière.

Le développement durable dans les entreprises, c’est aussi de favoriser le transport actif, acheter du café équitable ou encore d’opter pour du mobilier durable.