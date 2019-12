Le deuxième Panetier est fin prêt

La deuxième succursale de la boulangerie Le Panetier est prête pour sa grande ouverture qui aura lieu le mardi 10 décembre, dès 6h.

Cette deuxième succursale se veut un projet dont le propriétaire Charles Vallée caressait depuis longtemps.

«Ça fait une dizaine d’années que nous sommes en croissance et que nous cherchons toujours à améliorer nos produits. Ça fait environ cinq ans que j’ai eu cette idée d’élargir nos horizons. Nous avons visité plusieurs locaux et je suis heureux d’avoir trouvé celui-ci par pur hasard. Je voulais remercier le propriétaire, d’ailleurs, qui a fait preuve de patience», a-t-il confié.

«On s’installe dans une zone où il y a beaucoup de travailleurs. Il y a aussi cette idée de travailler avec notre pain en cuisine qui me trottait dans la tête et c’est ce que nous offrirons à notre nouvelle succursale. Nous allons offrir différents types de sandwichs, des croque-monsieur et des grilled-cheese, entre autres.»

M. Vallée s’est associé à Olivier Letarte dans cette aventure.

«Ça fait un an et demi qu’on est concentré sur ce dossier et on a bien hâte d’accueillir les gens. Nous allons ouvrir de 6h à 18h, mais on voudrait élargir nos plages horaires éventuellement. On souhaite vraiment pouvoir offrir des formules 5 à 7. Nous aurons du vin d’importation, de la bière en fût, en plus des plateaux de fromages de charcuteries.»

La nouvelle succursale, qui sera ouverture du mardi au samedi, est située au 4565 du boulevard des Récollets. Elle a permis la création d’une quinzaine d’emplois. Le Panetier est en opération depuis 25 ans maintenant.

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a également octroyé un prêt de 61 000$ au Panetier via le Fonds local d’investissement et le Fonds local de solidarité de Trois-Rivières.