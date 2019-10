Le déménagement des Aigles de Trois-Rivières est confirmé

Ce qui se voulait un secret de Polichinelle vient de se concrétiser. Les Aigles de Trois-Rivières évolueront dans la Frontier League dès la saison prochaine.

Les dirigeants de la Ligue Can-Am et de la Frontier League tenaient une importante conférence ce matin, en direct de Pittsburgh, concernant l’évolution du circuit et l’horizon que prendra la saison 2020 de baseball.

«C’est un grand jour pour la Frontier League, a lancé le commissaire Bill Lee, avant de continuer en français avec un «Bonjour et bienvenue à mes amis du Québec dans la Frontier League». Cette vision de se réunir s’est amorcée il y a deux ans et elle s’est vraiment concrétisée l’an dernier lors du match des étoiles. C’est un changement qui nous rend plus gros, plus forts et qui va être apprécié des fans.»

«On vient de devenir la plus grosse ligue de baseball indépendante en Amérique du Nord et dans deux ans, on veut être 20 équipes», a renchéri Al Dorso, propriétaire des Miners de Sussex County.

Cinq des six formations de la Ligue Can-Am rejoignent donc la Frontier League ( http://frontierleague.com/ ). Les Champions d’Ottawa sont les seuls à ne pas déménager. Celle-ci comptait dix équipes l’an dernier. Les Rascals de River City ne seront pas de retour alors la Ligue Frontier tombait à 9 équipes auxquelles s’ajoutent les 5 de la Can-Am.

«On a eu des discussions avec Ottawa et on progresse. On espère qu’ils seront avec nous en 2021», a commenté M. Lee.

Les Aigles feront partie de la Division Can-Am, ainsi que les quatre autres équipes (New Jersey, Québec, Sussex et Rockland) qui déménagent, avec le Wild Things de Washington et les Crushers de Lake Erie. Le calendrier de la saison régulière devrait compter 96 matchs. Les équipes internationales, comme Cuba ou encore le Japon, ne feront plus partie du calendrier.

Et à savoir si les formations auront encore le droit de compter sur des joueurs cubains, républicains et internationaux dans leur alignement? La réponse est oui.

