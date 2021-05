Le «Deltoïde du Saint-Maurice» sera retiré

L’œuvre «Deltoïde du Saint-Maurice», que l’on retrouve devant le musée Boréalis, sera retirée prochainement en raison de son état de dégradation.

L’œuvre a été réalisée par Roger Gaudreau à l’occasion de l’ouverture du musée Boréalis. Elle a été produite à partir d’un arbre, un peuplier deltoïde, provenant de la berge de la rivière Saint-Maurice, sur le site du musée.

«La volonté était de récupérer cet arbre sur la berge. Même en 2010, c’était connu que la durée de vie de l’œuvre serait probablement plus courte en raison de l’essence de l’arbre. Depuis sa réalisation, plusieurs actions de restauration ont été réalisées sur l’œuvre. Ça a permis qu’elle se dégrade moins rapidement. Toutefois, en 2019, en discutant avec l’artiste et devant le prix de restauration qui était élevé, on a constaté qu’il n’était plus possible de la restaurer», explique Marie-Andrée Levasseur, directrice des arts visuels à Culture Trois-Rivières.

Il y avait aussi un enjeu de sécurité à considérer puisque certains bouts de l’œuvre sont manquants. La détérioration est venue fragiliser l’œuvre.

Il n’est pas prévu que l’œuvre soit remplacée. «On a eu des discussions pour refaire l’œuvre, mais dans des matériaux plus durables. Cependant, ça enlève la nature première de l’œuvre au départ. Les coûts n’étaient pas réalistes», précise Mme Levasseur.

Bien que l’œuvre «Deltoïde du Saint-Maurice» sera démantelée, elle continuera de vivre dans les données de la Collection de la Ville de Trois-Rivières. Tout un processus se met en branle lorsqu’il est question d’aliénation d’une œuvre.

«Dans le contexte d’art public, ce n’est pas le premier choix, évidemment, de retirer des œuvres, mais il va de soi que l’on veut des œuvres d’art public en bonne santé et qui sont bien entretenues, indique-t-elle. On a différentes étapes à respecter en lien avec la Politique de gestion de la collection des œuvres d’art de la Ville. Ultimement, on garde une trace de l’œuvre, son historique et son histoire. C’est important, car l’œuvre a existé.»

Marie-Andrée Levasseur se fait rassurante : les œuvres d’art public appartenant à la Ville de Trois-Rivières sont en «très bonne santé». Dans le cadre de la gestion de la collection des œuvres, l’équipe porte un regard assez régulier sur les œuvres disséminées sur le territoire municipal.

«On a une priorisation à faire. Parfois, des actions entreprises pour bien conserver une œuvre peuvent être liées à du vandalisme. On suit différents indicateurs pour déterminer les œuvres à prioriser dans l’entretien d’une année à l’autre. Cette année, on était rendu à l’œuvre de Roger Gaudreau, malheureusement, mais le processus s’est échelonné sur plusieurs années. Et si on n’avait fait aucune restauration de l’œuvre ces dernières années, peut-être que l’œuvre n’aurait pas pu persister jusqu’en 2021.»

La collection de la Ville de Trois-Rivières compte plus d’une centaine d’œuvres d’art public, soit 44 à l’intérieur et 58 à l’extérieur.

Appel de projets pour des œuvres éphémères

Jusqu’au 14 mai, Culture Trois-Rivières invite les artistes professionnels et émergents résidant à Trois-Rivières ou étant membres actifs d’un atelier d’artistes ayant son lieu de production ici à soumettre un projet d’intervention artistique éphémère sur le territoire de la ville pour la période estivale 2021.

Ouvert aux propositions provenant de toutes pratiques en arts visuels (sculpturales, picturales, lumineuses, etc.), cet appel répond à une volonté d’encourager la création artistique et d’intégrer des interventions surprenantes et singulières dans l’espace urbain trifluvien. L’artiste peut aussi suggérer un espace de réalisation dans son dossier. La réalisation des interventions est prévue en juillet.

Le dossier doit inclure la démarche artistique, une description détaillée de l’intervention artistique éphémère, un croquis préliminaire, la durée de vie de l’intervention, le budget préliminaire, la liste de matériaux utilisés et un curriculum vitae à jour.

Pour plus d’informations ou pour soumettre un dossier : gguillemette@v3r.net