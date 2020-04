Le Défi têtes rasées Leucan passe au virtuel

Alors que les salons de coiffure sont fermés pour au moins trois semaines, Leucan invite la population à participer virtuellement au Défi têtes rasées en organisant un rasage à la maison au profit de l’Association.

«Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits, mais il est toujours possible d’être connectés et solidaires avec les enfants atteints de cancer. Leucan invite la population à s’inscrire au Défi têtes rasées Leucan et à partager leur expérience sur les médias sociaux via des photos ou une vidéo en direct, en présence virtuelle de leur entourage», exprime Lysanne Groulx, directrice provinciale, campagnes annuelles et communications à Leucan.

Le cancer pédiatrique ne prend jamais de pause

Même si plusieurs entreprises ont dû cesser leurs activités pour réduire la propagation de la

COVID-19, la mission de Leucan n’est pas en pause. Au Québec, près d’un enfant par jour reçoit un diagnostic de cancer ou de récidive. Si les mesures de confinement durent un mois, près de 30 familles recevront cette terrible nouvelle.

Pour participer au Défi, on s’informe ici: https://www.tetesrasees.com/fr/participer/comment-participer/

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 5e année, de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association et de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage.