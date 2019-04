Le Défi têtes rasées Leucan est de retour

Leucan Mauricie/Centre-du-Québec a officiellement lancé son Défi têtes rasées 2019 cet après-midi, à l’École secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières. Pour l’occasion, de jeunes porte-paroles ont décidé de s’impliquer à leur façon afin de faire rayonner la cause.

Le Défi aura lieu le 26 mai prochain au Centre Les Rivières, à Trois-Rivières, simultanément à celui qui est organisé à La Grande Place des Bois-Francs, à Victoriaville. La semaine suivante, ce sera au tour de Shawinigan (à la Plaza de la Mauricie) et Drummondville (aux Promenades Drummondville) de sortir les rasoirs, soit le dimanche 2 juin.

Depuis 2004, le Défi a permis d’amasser 4,6 millions $ dans la région seulement. Charlotte Richard, 13 ans, fait partie des jeunes impliqués, elle qui est maintenant en rémission. «Leucan, c’est devenu une deuxième famille pour moi. Ils ont été là depuis le début et ils sont encore à la rémission», a-t-elle lancé.

Au Centre-du-Québec, c’est Angélie Laflamme qui a pris la décision se s’impliquer pour la cause, elle qui poursuit actuellement ses traitements. «Je suis accompagnée de mon frère Eliott et de ma sœur Marily. Leucan organise tellement de belles activités, ce qui m’a permis de rencontrer mon amie Léonie. J’ai bien aimé la fête de Noël, la danse et les activités de bricolage», a témoigné la jeune fille de 8 ans.

Les présidents d’honneur de la région sont Jean-Sébastien Blais (pharmacien-propriétaire membre affilié à Proxim) à Shawinigan, et Philip Goyette (conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins) à Trois-Rivières. À Victoriaville, c’est Yannick Fréchette (psychoéducateur et conseiller municipal) qui s’est engagé pour Leucan, tandis que Nicolas Martel (directeur des services-conseils chez Deloitte) qui assurera la présidence d’honneur du côté de Drummondville.

«Quand j’ai annoncé la nouvelle à mon fils de 5 ans, il ne le croyait pas et il s’est mis à pleurer, ne voulant pas que je perdre mes cheveux. Nous avons eu droit à une fameuse crise de bacon», a témoigné M. Martel.

«Le lendemain, mon fils s’est dirigé dans sa chambre en courant et il est redescendu avec son cochon personnel. Il avait calculé 36.86$ et il a dit «Papa, je veux les donner pour la cause de Leucan». Ce soir-là, ce fut un grand moment d’émotions je vous dirais, car il avait compris l’importance du geste.»

Leucan Mauricie/Centre-du-Québec espère amasser 290 000$ avec le Défi têtes rasées, après avoir obtenu un montant de 280 000$ l’an dernier. Pour soutenir un participant, ou encore pour vous inscrire à l’un des sites de rasage officiels organisés par Leucan Mauricie/Centre-du-Québec, vous devez visiter le https://www.tetesrasees.com/.

Vous pouvez également organiser votre propre Défi en amassant un minimum de 50$, et ce, au moment et à l’endroit de votre choix. Il suffit de vous inscrire via le lien internet mentionné ci-dessus ou auprès de l’équipe du bureau régional de Leucan. Notez que vous devez être âgé d’au moins 7 ans.