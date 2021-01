Le Défi ski Leucan de retour sur neuf jours à Vallée du Parc

Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire qui débutait au même moment, le Défi ski Leucan sera de retour cette année à Vallée du Parc, mais dans une formule allongée et respectueuse des consignes de la Santé publique.

La station de glisse de Shawinigan est l’une des cinq au Québec qui s’associe à cet événement destiné à amasser des sous pour les enfants atteints d’un cancer. En 2020, même si la journée du 14 mars avait été annulée, les différents partenaires et participants avaient été en mesure de réunir la somme de 119 500$ pour la cause.

Ainsi cette année, le Défi ski Leucan se déroulera du 13 au 21 mars, une formule allongée qui permettra au maximum de participants d’y prendre part tout en respectant le nombre contingenté de skieurs et planchistes qui peuvent être à la station de glisse en même temps.

Pour participer, il suffit de former une équipe de 1 à 4 personnes et d’amasser un minimum de 500$. Les inscriptions se font en ligne sur www.defiski.com en prenant soin de sélectionner la station Vallée du Parc.

La nouvelle formule permettra aux membres de l’équipe de faire son quatre heures de ski ou de planche ensemble ou séparément, au moment qui leur conviendra le mieux durant la semaine. Aussi, pour permettre aux plus de gens de participer, la pratique d’activités plein air (ski de fond, raquettes, fat bike, etc.) sera permise, qu’elle soit effectuée sur les terrains de Vallée du Parc ou ailleurs.

Chargée de projets à Leucan Mauricie / Centre-du-Québec, Catherine Gélinas a expliqué que la formule a été conçue afin de pouvoir être présentée dans les cinq stations de glisse participantes, peu importe dans quelle zone de couleurs (rouge ou orange) elles se trouveront à la mi-mars. «Les membres de l’équipe ne seront pas obligés de provenir d’une même bulle familiale, mais les consignes sanitaires en vigueur devront être respectées.»

Impliqué depuis quatre ans dans l’organisation, le directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières David Bélanger assumera la présidence d’honneur de l’édition 2021 en compagnie de sa fille Clara.

Et puis comme à chaque édition, une famille dont un enfant a eu recours aux services de Leucan agit comme porte-parole de l’événement. Cette fois-ci, c’est la famille Flageolle, de Shawinigan, qui a accepté ce rôle avec émotion. Âgé aujourd’hui de 13 ans, Anthony a été diagnostiqué d’un cancer des ganglions non hodgkinien en 2017. En mars prochain lors du Défi ski Leucan, il débutera sa quatrième année de rémission.

«La famille était très heureuse d’avoir été choisie et en un rien de temps, elle avait déjà formé quatre équipes en prévision de l’événement», a indiqué Catherine Gélinas, soulignant que l’organisation ne s’était pas fixé un objectif financier cette année tout en souhaitant accueillir le plus de participants possible.