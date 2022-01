Le Défi ski Leucan de retour pour une 12e édition à Vallée du Parc

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec annonce le retour du Défi ski Leucan, le samedi 12 mars 2022 de midi à 20h à Vallée du Parc. Cet événement familial et festif est ouvert à tous et a pour objectif d’amasser des sous afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Seuls ou en équipe, les participants s’engagent à amasser un minimum de 500 $. Le jour de l’événement, chaque membre de l’équipe doit effectuer une descente à l’heure. De plus, une foule d’activités et de surprises sont prévues sur le site.

Le plan de match actuel pour cette 12e édition est de tenir l’événement en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Si toutefois cela s’avère impossible, une autre formule sera proposée. L’équipe régionale de Leucan étudie déjà plusieurs scénarios possibles, dont celui de tenir le défi sur plusieurs jours.

Cette année, l’événement peut compter sur deux familles porte-paroles. Pour la première fois, celle de Lyanna, 3 ans, de Hérouxville se joint au Défi ski. La petite Lyanna a reçu un diagnostic d’une forme de cancer rare à l’âge de trois mois seulement.

« Après un tourbillon de presque trois ans, de quinze mois de chimiothérapie, d’hospitalisation à répétition et d’un an de chimiothérapie buccale préventive, notre petite Lyanna est maintenant en rémission, indique sa maman, Marie-Philippe Lemire Michaud. Nous avons pu compter sur la présence de Leucan dès la première journée. Ils nous ont donné tout le soutien psychologique et les ressources dont nous avons eu besoin tout au long de cette aventure difficile pour notre famille. C’est maintenant à notre tour de redonner pour aider les enfants atteints de cancer de la région. »

Jean-Philippe Montreuil de chez Desjardins, ainsi que ses deux filles Gabrielle et Chloé, ont également été choisis pour représenter cette 12e édition. « C’est une grande fierté pour nous de participer à nouveau cette année, mais cette fois en tant que famille présidente d’honneur du Défi ski Leucan. Il y a quelques années, mes filles commençaient leur participation à cet événement et depuis, c’est toute la famille qui est sensibilisée et touchée par cette cause. Ce sera notre cinquième participation », mentionne M. Montreuil.

700 000 $ amassés dans la région

Depuis 2010, le Défi ski Leucan a mobilisé un nombre considérable de skieurs et planchistes qui ont amassé près de 700 000 $ pour la cause dans la région. « Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % seulement à plus de 82 % en vingt ans », soutient Nathalie Matte de Leucan.

Mentionnons en terminant que le Défi ski s’adresse autant aux skieurs et planchistes débutants qu’à ceux expérimentés. De plus, il est possible de louer de l’équipement à moindre coût dans le cadre de cette journée. Pour tous les détails et pour s’inscrire : defiski.com