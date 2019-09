Le Défi sans auto solo est de retour

Du 16 au 22 septembre, Roulons VERT invite la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de même que les entreprises et les organisations de la région, à prendre part à la 11e édition du Défi sans auto solo.

Rappelons que le Défi se présente sous la forme d’une compétition permettant de promouvoir activement les transports durables en démontrant leurs bénéfices. L’objectif est d’inciter les travailleurs et les étudiants à emprunter un mode de transport collectif ou actif pour se rendre à leur lieu de travail ou d’études lors de la semaine du Défi. L’organisation ayant obtenu le meilleur résultat dans sa catégorie (grande, moyenne et petite organisation) remportera les honneurs ainsi qu’un prix.

De plus, les employés et étudiants participants courent la chance de remporter plusieurs prix, notamment : deux billets à destination libre offerts par Transat et plusieurs bons-voyage en train de VIA Rail Canada (compensés en carbone), des abonnements au Centre de l’activité physique et sportive de l’UQTR et chez Crossift Trois-Rivières, des cartes-cadeaux au Centre athlétique Trois-Rivières, un accès pour 10 personnes au jeu d’évasion Herole et bien plus.

L’an dernier, la Ville de Trois-Rivières, le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux et la CDEC de Trois-Rivières avaient gagné dans leur catégorie respective. La Ville de Trois-Rivières avait ainsi remporté les honneurs pour une septième année consécutive.

Les organisations et les participants sont invités à s’inscrire en ligne sur le site web du Défi : www.defisansauto.com.