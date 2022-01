Le Défi Jean-Pierre-Petit revient sous une formule virtuelle

La 17e édition du Défi Jean-Pierre-Petit se déroulera du 7 février au 8 mars. Pour l’occasion, la population de Trois-Rivières est invitée à bouger et à profiter des plaisirs de l’hiver au bénéfice des patients des départements de neurologie et de neurochirurgie du CHAUR.

À nouveau cette année, ce défi se déroulera en mode virtuel. Tous peuvent prendre part à ce grand mouvement pour la santé et choisir un défi à leur mesure, que ce soit la marche, la course à pied, la raquette, le ski de fond, le patin ou le vélo à pneus surdimensionnés.

Il peut s’agir de prendre une marche avec les membres de sa famille en soirée, de mettre au défi un collègue en télétravail de s’initier au vélo à pneus surdimensionnés, de chausser ses raquettes pour une randonnée en forêt ou de parcourir les 80 km de pistes de ski de fond du Parc national de la Mauricie en une journée, comme le fera Dr Alain Bilocq cette année.

« Les bienfaits de l’activité physique sur la santé physique et mentale font l’unanimité, surtout en ces temps de pandémie. Avec le Défi Jean-Pierre-Petit, ces bienfaits s’étendent à l’ensemble des citoyens de notre région, puisque la totalité des sommes amassées par les participants permettra de doter les départements de neurologie et de neurochirurgie du CHAUR d’appareils à la fine pointe de la technologie », souligne Dr Bilocq, médecin spécialisé en neurochirurgie au CIUSSS MCQ et membre du comité du Fonds Jean-Pierre-Petit.

« En plus de prodiguer de meilleurs soins aux patients dans notre région, ces appareils permettent de mieux positionner notre centre hospitalier pour le recrutement de médecins hautement spécialisés. Au fil des ans, le Fonds Jean-Pierre-Petit a versé un impressionnant 600 000 $ à cette cause, ici, dans notre région », ajoute-t-il.

La population et les entreprises du grand Trois-Rivières sont invitées à se mobiliser et à s’inscrire en grand nombre dès maintenant au Défi Jean-Pierre-Petit.

Les participants auront à leur disposition une plateforme web sur laquelle ils pourront déterminer des objectifs, recevoir des dons, voir la progression de leurs efforts, partager des photos et des nouvelles de leur défi.

L’inscription et les dons en ligne se font à cette adresse : fondationrstr.com/defi-JPP-2022.