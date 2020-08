Le Défi Hors Piste rayonne

Contraint de tenir son édition 2020 sur le web, le Défi Hors Piste a tout de même su tirer son épingle du jeu. Cette première édition virtuelle a enregistré plus de 82 inscriptions mixtes, 41 vidéos et a récolté plus de 200 000 vues sur les plateformes interactives.

L’organisation estime que la situation hors de l’ordinaire et la capacité de réinventer l’événement a entraîné une visibilité différente et permis d’en améliorer la notoriété.

«Nous avons des athlètes de Montréal, Québec, de la Mauricie, de Drummondville, de Victoriaville et du Saguenay. Il y a même des planchistes qui ont osé tourner leur vidéo en Gaspésie. Nous ne pouvons qu’être fiers de pouvoir donner une visibilité à nos athlètes québécois via notre plateforme. Nous constatons que la diffusion sur le web nous a apporté plus de visibilité et de notoriété. Nous sommes fiers de notre événement et ce n’est qu’un début», lance Francis-Olivier Jutras, promoteur du Défi Hors Piste.

«L’engouement autour des sports de planche nous a permis d’exploser sur le web, de changer la vision que les gens ont de ces sports, en plus de les rendre accessibles à tous, même en temps de pandémie», ajoute-t-il.

L’événement a remis plus de 5000$ en prix aux athlètes afin d’encourager la relève. Le prix du public de 500$ en argent a été décerné à Maxime Blais, tandis que le prix coup de cœur de l’équipe Adrénaline Urbaine a été remis à Motté Crew qui a ainsi remporté un module de skateboard d’une valeur de 700$.

Il est encore possible de regarder la remise des prix en ligne sur les plateformes Facebook du Défi Hors Piste et d’Adrénaline Urbaine. On peut également revoir les vidéos des participants sur le Facebook ou Instagram du Défi Hors Piste en utilisant le mot-clic #defihorspiste. (M.E.B.A)