Le Défi Hors Piste innove pour sa troisième édition

Le Défi Hors Piste revient pour une troisième édition les 12 et 13 juillet du côté du parc portuaire. Skateboard, wakeboard, snowboard et freeski seront au programme de cet événement gratuit.

Une centaine d’athlètes provenant de partout à travers la province se disputeront 6000$ en prix.

Des innovations terrains majeures seront réalisées. Par ailleurs, les jeunes seront au centre de l’action avec encore plus d’activités d’initiation aux sports de planche encadrées par des entraîneurs certifiés.

Une troisième piscine géante sera ajoutée au parcours de wakeboard, 100 tonnes de neige seront nécessaires pour la zone de snowboard et freeski et une pump track sera incluse dans la zone d’initiation au skateboard.

Spectacles de musique, DJ, food trucks et pop up shops bonifieront la programmation de l’événement.

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour l’occasion. D’ailleurs, l’organisation constate que l’achalandage a explosé de 300% entre la première et la deuxième édition.

« Le Défi Hors Piste est un arrêt incontournable à Trois-Rivières et nous faisons tout ce qui est en notre possible pour innover en créant des modules de plus en plus créatifs et en incluant la relève dans nos initiations», lance Francis-Olivier Jutras, promoteur de l’événement.

La période d’inscription est lancée. Toutes les informations en ce sens sont disponibles au defihorspiste.ca.