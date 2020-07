Le défi des Demois’Ailes s’amorçait ce matin

Le défi des Demois’Ailes, comme tous les autres défis et rassemblements sportifs, a été chamboulé par la crise de la COVID-19. Qu’à cela ne tienne, ces femmes courageuses sont encore là et ont amorcé l’édition 2020 ce matin, édition qu’elles poursuivront ce soir.

Rappelons que les Demois’Ailes ont simplement apporté des modifications au déroulement de leur défi. Si elle est habituée aux entraînements de groupe, la quarantaine de femmes de la cohorte 2020 respecte à la lettre les consignes de distanciation physique puisque c’est en solo qu’elles accompliront ce défi d’envergure.

Et malgré tout cela, elles ne perdent pas de vue leur objectif: se dépasser soi-même et amasser des fonds pour des maisons d’hébergement qui aident les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

«L’objectif principal de ce défi demeura notre priorité, soit de venir en aide aux maisons d’hébergement pour femmes et des enfants victimes de violence conjugale présentes dans notre province. Nous sommes très fières des impacts que nous avons auprès de nos communautés», avait annoncé le comité organisateur du défi sur sa page Facebook.

On sait que le Défi des Demois’Ailes permet, depuis 2013, d’amasser des fonds pour des maisons d’hébergement qui aident les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Depuis sa première édition, c’est un total de 408 000$ qui a été remis à des maisons d’hébergement de la région, comme Le Far et Connivence à Trois-Rivières, ainsi qu’à la Séjournelle, à Shawinigan. Au fil des ans, ce sont 276 Demois’Ailes qui ont relevé le défi.

Les prochains relais s’effectueront dès 20h ce soir. Le défi s’étalera jusqu’à ce dimanche, le 12 juillet. La 8e édition du Défi des Demois’Ailes consistait en une course de 750 km à relais. Leur trajet prévoyait un départ du Centre athlétique de Trois-Rivières, puis elles auraient passé notamment par Magog, Sherbrooke, Thetford Mines, Québec Donnacona, Champlain, Yamachiche, Saint-Étienne-des-Grès, et Saint-Boniface, avant de franchir le fil d’arrivée à Shawinigan. (JC)