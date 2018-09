Le Défi Allaitement Mauricie, c’est samedi!

Crédit photo : Photo courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Le Centre Ressources Naissance invite la population à se rassembler pour souligner la Semaine mondiale de l’allaitement maternel en venant encourager ou en participant au Défi Allaitement Mauricie le 29 septembre au centre commercial Les Rivières, entre 9h et midi. Les allaitements simultanés se feront à 11h.

Sur place, on retrouvera plusieurs exposants, kiosques interactifs et une séance de yoga parent/enfant. L’humoriste Émilie Ouellette («Accoucher de rire») viendra aussi aborder avec justesse et autodérision les sujets sensibles de la maternité et de la vie parentale.

Héma-Québec sera présent pour donner les informations pertinentes sur la banque de lait maternel nouvellement ouverte aux donneuses de la région.

Les mamans intéressées à participer au Défi Allaitement Mauricie peuvent s’inscrire sur la page Facebook de l’événement ou le matin-même sur place.