Le cuir vegan pour diversifier l’économie, propose St-Onge Lynch

Le candidat indépendant aux élections fédérales à Trois-Rivières, Ronald St-Onge Lynch, souhaite encourager des investissements dans le domaine du cuir vegan pour diversifier l’économie de Trois-Rivières.

«Ce n’est pas la première fois que je lance des idées audacieuses. C’est le projet du siècle pour Trois-Rivières. La production de papier a largement chuté depuis plusieurs années et on a perdu de nombreux emplois à gros salaire. Des machineries ne servent plus aujourd’hui dans des entreprises comme Kruger, Kruger Wayagamack et Cascades, de sorte qu’il y a beaucoup d’espace vide, avance le candidat indépendant. On pourrait installer ça dans les espaces vides.»

Ronald St-Onge Lynch explique que si la tendance se maintient, la population mangera moins de viande, de sorte que moins de bêtes seraient tuées et que la matière première du cuir serait ainsi moins disponible.

«Le cuir animal est utilisé dans plein de choses. Pourtant, le cuir végétalien existe. Par exemple, l’entreprise Puma fait des espadrilles à partir de pelures d’ananas», souligne-t-il.

Le candidat indépendant considère aussi que l’asclépiade, une fibre chaude et imperméable, représente aussi un secteur dans lequel il faudrait investir.