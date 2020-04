 Le Cosplay Fest reporté à 2021

En raison de la pandémie de la COVID-19, et à la suite des plus récentes mesures apportées par le gouvernement de suspendre les événements publics au Québec jusqu’au 31 août, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières est dans le regret de devoir annuler l’édition 2020 du Cosplay Fest qui devait avoir lieu au parc des Chenaux les 24 et 25 juillet prochain.

L’organisation travaille déjà en vue de l’édition 2021 et dit donc à l’an prochain aux nombreux amateurs de cosplay et leur assure qu’ils pourront enfin renouer avec leurs princesses et superhéros préférés.

En 2019, le Cosplay Fest en était à sa troisième édition et s’est déroulée, pour la première fois, au parc des Chenaux de Trois-Rivières, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.