Le Cosplay Fest remplace le Rendez-vous des arts dans la rue

Pour sa troisième édition, le Cosplay Fest déménage au parc des Chenaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Superhéros, princesses et personnages cultes en tous genres y sont donc conviés les 26 et 27 juillet.

L’événement remplace ainsi le Rendez-vous des arts dans la rue qui avait tenu sa première édition l’année passée, en relève du Mondial des amuseurs publics, sensiblement dans les mêmes dates.

Il faut dire que le Cosplay Fest, qui attirait des milliers de visiteurs au parc portuaire ces deux dernières années, se devait de déménager afin de poursuivre son développement.

«C’était une question d’espace, explique Steve Dubé, directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières. Au parc des Chenaux, on a des espaces avec de l’ombre. Pour les cosplayers avec leur costume, c’est idéal et les lieux sont mieux adaptés à leur réalité. Par ailleurs, on sera capable d’isoler un monde Star Wars et un autre de Jack Sparrow, par exemple. Ça nous donne un plus grand terrain de jeu et le parc est déjà enchanteur avant qu’on installe quoi que ce soit.»

Lorsque les conseillers municipaux des districts de la Madeleine et des Estacades, Sabrina Roy et Pierre-Luc Fortin, ont fait appel à la Corporation des événements pour organiser un événement dans le Bas du Cap, les étoiles se sont alignées.

«On s’est beaucoup fait parler de la fin du Mondial des amuseurs publics. L’arrivée du Cosplay Fest représente beaucoup, car on travaille énormément sur la revitalisation du secteur du Bas du Cap. La revitalisation passe aussi par l’animation. Amener un événement d’envergure qui rejoint tout le monde, les petits comme les grands, je crois que ce sera significatif pour les citoyens du Bas du Cap», avance Sabrina Roy, conseillère du district de la Madeleine.

«C’est notre première percée à l’est et on en est fier. On vient ici avec beaucoup d’humilité. On veut travailler pour et avec les gens du milieu. On a beaucoup entendu les gens du politique qui veulent dynamiser ce secteur. Notre apport à la revitalisation, c’est l’événementiel», poursuit M. Dubé.

Des nouveautés et une Tyrolienne

En plus d’un nouveau site pour la tenue de l’événement, d’autres nouveautés marqueront cette troisième édition, dont la présentation d’un spectacle de musique mettant en vedette l’Orchestre à Vents de Musiques de Films le vendredi soir. Les 25 musiciens interpréteront les chansons thèmes de films et de jeux vidéo cultes. Plusieurs personnages se joindront aussi au spectacle. Le traditionnel feu d’artifice conclura la première soirée d’activité. La première journée de festivités sera conclue par la tenue d’un majestueux feu d’artifice lancé du parc.

Par ailleurs, petits et grands pourront braver les hauteurs en testant une Tyrolienne qui sera aménagée au-dessus de l’étang du parc, une idée que la Corporation des événements mûrissait depuis plusieurs années.

Un parc Jurassique, un igloo de la Reine des neiges, une piste de course de Mario Kart et une scène pour les princesses seront répartis sur le site du parc des Chenaux. Les enfants pourront aussi se joindre aux Avengers dans le but de défier Thanos. Une zone familiale incluant des tables à langer, des chauffe-biberons et des espaces d’allaitement sera également aménagée sur les lieux.

La traditionnelle parade sera de retour. Pour cette occasion, une partie de la rue Fusey sera fermée à la circulation automobile.

Les personnages cultes issus des univers fantastiques et de la science-fiction déambuleront durant les deux journées de l’événement. On verra notamment Batman, Ironman, une vingtaine de personnages de Star Wars, plusieurs princesses et les fameux Avengers. Petits et grands sont d’ailleurs invités à revêtir leur plus beau costume de superhéros, de princesse ou de tout autre personnage fantastique pour se joindre à la fête et voire même participer au concours de costumes.

L’entrée au site sera gratuite.

La programmation détaillée sera révélée au cours des prochaines semaines.