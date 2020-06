Le corps d’un septuagénaire repêché dans le fleuve

Le corps d’un homme a été repêché des eaux du fleuve Saint-Laurent plus tôt aujourd’hui.

Ce matin vers 10 h 55, les patrouilleurs nautiques de la Direction de la police de Trois-Rivières et de la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile ont retrouvé dans les eaux du fleuve le corps d’un individu, près de la municipalité de Champlain. Il était disparu plus tôt en matinée.

L’homme de 77 ans avait quitté son lieu de résidence de la rue Saint-Maurice dans le secteur Cap-de-la-Madeleine le 31 mai en soirée, pour aller souper chez un membre de sa famille. Il a quitté cet endroit vers 20h afin de revenir chez lui. Depuis ce temps, personne ne l’avait revu.

Ce matin vers 6h, le vélo électrique du septuagénaire a été retrouvé abandonné sur le pont Duplessis.

Des recherches ont rapidement été effectuées le long des berges par les patrouilleurs en bateau de l’unité de soutien opérationnel de la Direction de la police de Trois-Rivières, de même que par l’équipe des pompiers. Ils ont sillonné les eaux de la rivière Saint-Maurice jusqu’à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent.

Les patrouilleurs nautiques ont été informés qu’un corps flottait sur le fleuve Saint-Laurent près de Champlain. Après s’être dépêchés sur les lieux où le corps a été aperçu, ils ont constaté qu’il s’agissait bel et bien de l’homme rapporté disparu plus tôt en matinée.