Le Cornet du coin… avec une section adultes!

Une nouvelle offre de plaisirs glacés voit le jour à Trois-Rivières, soit le Cornet du coin. Mené par Jean-Philippe Martin et Simon Brunelle, respectivement propriétaires du Complexe Laviolette, et leur acolyte Marc-Antoine Lamothe, le Cornet du coin a procédé à son ouverture officielle et offrira très bientôt une section de dessert pour adultes.

La nouvelle crèmerie se veut un projet de 100 000$ qui n’aura eu besoin que de deux mois avant de voir le jour.

«La pandémie nous a fait mal, évidemment, étant donné que notre spécialité, c’est l’événementiel. Nous avons été l’un des premiers groupes à fermer et nous serons probablement l’un des derniers à pouvoir rouvrir. On est arrivé avec cette idée, en mars, de revoir notre modèle d’affaires, sans affecter l’intérieur du bâtiment non plus», explique Jean-Philippe Martin.

«En deux mois, nous avons élaboré tout de A à Z, soit les recettes, la construction, le menu, l’affichage et la conception de la terrasse. Nous sommes allés visiter des crèmeries et des fournisseurs pour apprendre la procédure. On a aussi embauché 20 nouvelles personnes à qui on a ensuite dû faire la formation.»

Le Cornet du coin est situé sur le boulevard des Forges, à l’angle de la rue Papineau. Son menu comportera une section pour adulte seulement.

«On va y mettre de l’avant des spiritueux de la région, comme un dessert de pina colada avec le rhum Morbleu, un sundae au sucre à la crème avec le Saint-Crème, tous deux de la Distillerie Mariana. On va aussi avoir différentes recettes avec un gin et un amaretto de la région. On veut aussi réduire notre empreinte écologique alors tous nos contenants seront faits de produits recyclés et compostables», ajoute M. Martin.

«On veut aussi intégrer la Vedette du coin, qui va être un dessert inédit appelé à changer régulièrement. Il va nous permettre de mettre de l’avant nos produits de la région, comme les fraises et les bleuets de nos fermes. On pense aussi à des recettes où l’on pourrait retrouver notre bacon maison à l’intérieur de certains desserts.»

Au menu, vous retrouverez les classiques tels que la slush, la crème glacée dure et la crème glacée molle. Au total, douze différentes variétés de chocolat à trempage vous sont offertes. La section pour adulte n’est pas encore au menu, mais devrait s’y retrouver très bientôt. Pour en savoir davantage, visitez la page Facebook officielle Le Cornet du coin via le https://www.facebook.com/Le-cornet-du-coin-105806558269154.