Le conseil municipal s’oppose à la vente du stationnement Badeaux

AFFAIRES MUNICIPALES. La vente du stationnement Badeaux à la Société immobilière G3R, qui gère le CECi, n’a finalement pas été autorisée par les élus du conseil municipal.

La résolution officialisant cette éventuelle vente a été battue à neuf contre six, le maire étant sorti de son abstention habituelle pour voter en faveur de la vente, à l’instar des conseillers Maryse Bellemare, Ginette Bellemare, Daniel Cournoyer, Michel Cormier et Valérie Renaud-Martin.

«On veut augmenter le nombre de congrès. On ne peut pas laisser le stationnement dans cet état. Il faudrait aussi installer des caméras de surveillance», lance le maire Yves Lévesque.

Le stationnement étagé Badeaux comporte 425 espaces de stationnement en incluant les espaces disponibles sur le toit. D’après le directeur du génie, Patrice Gingras, les travaux à y effectuer consistent en du drainage, des travaux de béton, la mise en place d’une membrane d’étanchéité et des travaux d’éclairage. Ces travaux ont été estimés à 2,7 millions $.

La Société immobilière G3R souhaitait acheter le stationnement à sa valeur marchande, soit 1,9 million $.

«On parle de vendre le stationnement Badeaux depuis le temps de Michel Byette [ancien directeur général de la Ville de Trois-Rivières]. Plusieurs offres ont été déposées au fil des ans, mais ont été refusées. Le stationnement n’est pas rentable», défend le premier magistrat qui craint aussi de mauvaises surprises si la réfection du stationnement doit être faite par la Ville, prenant exemple sur les travaux supplémentaires nécessaires au stationnement souterrain de l’hôtel de ville.

Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours, souligne d’ailleurs que les réfections prévues du stationnement Badeaux figurent au Plan triennal d’immobilisations (PTI) qui commence dès 2019.

«Ça aura un impact de plusieurs millions sur notre PTI pour les prochaines années. Je considère que la réfection du stationnement étagé n’est pas prioritaire pour nos citoyens. On dégage peut-être des profits entre 100 000$ et 200 000$ avec un entretien minimal. Si l’entretien se fait plus accru, sera-t-on dans le négatif au final? On ne le sait pas. On a aussi beaucoup d’autres immeubles à gérer à travers la ville», soutient-elle.

«Au PTI, vous allez couper dans la sécurité aux citoyens», accuse le maire.

Pas pressant

De leur côté, les conseillers municipaux Dany Carpentier, Mariannick Mercure, François Bélisle, Pierre Montreuil, Pierre-Luc Fortin, Sabrina Roy, Claude Ferron et Luc Tremblay estiment qu’il n’est pas pressant de procéder à la vente du stationnement Badeaux.

«Je ne suis pas contre la vente, mais j’aimerais qu’on regarde s’il n’y a pas une autre avenue possible, fait savoir Sabrina Roy, conseillère du district De la Madeleine. J’aimerais voir si un partenariat est possible. Beaucoup de citoyens et de commerçants m’ont interpellée sur cette question. Il y a un besoin d’espaces de stationnement au centre-ville pour les citoyens comme pour les travailleurs et les touristes. Je pense au bien de la collectivité.»

Luc Tremblay, conseiller du district de Châteaudun, affirme également qu’il n’y a pas de travaux urgents à faire dans le stationnement d’ici cinq ans. Il ne voit ainsi pas l’urgence de prendre une décision quant à la vente du stationnement Badeaux immédiatement.

«La demande pour du stationnement à cet endroit risque d’exploser avec la venue du nouveau centre des congrès. Il y a fort à parier que la demande va augmenter de 50 à 100%. Les profits qu’on a en ce moment sont la pointe de l’iceberg», poursuit Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation.

Le centre-ville ne manque pas d’espaces de stationnement, plaide le maire Yves Lévesque. Il cite un rapport faisant état qu’en période d’achalandage accru, environ 52% des espaces sur rue du centre-ville sont utilisées, ainsi que 53% des stationnements hors-rue.

Trop de bâtiments à gérer

Yves Lévesque mentionne que la Ville de Trois-Rivières gère 480 bâtiments, soit presque le double en comparaison aux villes comparables.

«On a de la misère à subvenir aux besoins des bâtiments existants. On devrait avoir la moitié de ces bâtiments seulement. Vendre le stationnement Badeaux permettrait de dégager le PTI pour investir dans les autres bâtiments. Si on pouvait vendre la salle J.-Antonio-Thompson, on la vendrait», conclut-il.