Le Collège Laflèche modifie son programme de Tourisme

Le Collège Laflèche transformera son programme de Tourisme pour Tourisme bilingue à compter de l’automne 2021.

Trois nouvelles orientations viendront répondre aux besoins du domaine touristique, soit Langues et culture, Ville et nature et Tourisme durable.

Une portion des cours du programme sera offerte en anglais et à quelques occasions en espagnol afin de favoriser la maitrise des compétences linguistiques attendues et recherchées sur le marché du travail. Comme l’explique Renée Asselin, conseillère pédagogique au Collège Laflèche : «Il sera tout à fait pertinent, dans le cadre d’un cours tel que Destinations Monde, de réaliser une portion de la formation en anglais et en espagnol, notamment lorsqu’on aborde les régions du monde hispanophone dans le cours. »

Les étudiants du programme seront tout autant habiletés à œuvrer au cœur du tourisme régional. L’activité touristique étant aussi locale, le programme continuera à former les étudiants afin que ceux-ci puissent faire carrière au sein d’entreprises touristiques de chez nous.

Les étudiants auront aussi la possibilité de réaliser des stages en alternance travail-étude (ATÉ) à l’international leur permettant ainsi d’améliorer la maîtrise d’une deuxième, voire d’une troisième langue. Ces changements apportés maximiseront l’intégration et l’application des compétences reliées aux différents secteurs du tourisme.