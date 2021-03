Le Collège Laflèche en mode Culture

Le Collège Laflèche de Trois-Rivières tiendra sa semaine de la culture, du 16 au 19 mars, où seront mis en valeur des artistes, écrivains, poètes, comédiens, cinéastes et musiciens connus, tant au Québec que sur la scène internationale.

Au menu, ateliers de création, pièce de théâtre en direct, rencontres d’auteurs, échanges formels et informels avec des artistes seront offerts aux étudiants qui pourront participer, ce qui leur permettra de mettre la pandémie sur pause.

«Nous sommes fiers de dire que la pandémie n’aura pas eu raison de la culture au Collège Laflèche, confie Félix-Antoine Désilets-Rousseau, membre du comité organisateur de la semaine de la culture. Il est important pour nous que la culture puisse se frayer un chemin à nos étudiants, et ce, surtout dans le contexte actuel qui complique l’accès à la culture pour nos étudiants.»

Le Collège Laflèche aura donc la chance d’accueillir dans ses classes virtuelles les poètes et écrivains Jean-Christophe Réhel et Laurence Veilleux, le cinéaste trifluvien d’adoption Alexandre Dostie, la comédienne Noémie O’Farrell et l’auteur-compositeur-interprète François Désaulniers. En plus de ces échanges, les étudiants pourront assister à une représentation théâtrale du Théâtre Parminou diffusée en direct sur le Web. Aussi, les étudiants qui le désirent pourront soumettre leur texte au concours d’écriture organisé par le département de littérature ou encore se prendre en photo avec un vers de poésie du centre-ville de Trois-Rivières. Ces activités sont gratuites et réservées uniquement à la communauté du Collège Laflèche.