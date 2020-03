Le Club Richelieu annule sa soirée-bénéfice

Le Club Richelieu de Trois-Rivières et sa fondation se doivent d’annuler la 27e soirée-bénéfice annuelle crabe et crevettes qui était prévue le 25 avril prochain.

Ce choix a été fait en conformité avec les directives du gouvernement du Québec demandant l’annulation de tout rassemblement non nécessaire. Il faut dire que l’organisme avait la possibilité d’annuler l’événement sans engager de frais à ce moment-ci.

«Avec le risque bien présent, nous avons préféré ne pas prendre de chance et garder notre capital pour assurer un support continu aux organismes qui aident l’enfance défavorisée. À ce propos, nos membres planchent d’ores et déjà à développer un événement de plus petite envergure pour remplacer la soirée-bénéfice crabe et crevettes, qui sera de retour l’an prochain», exprime Hugo Gaillardetz, président du Club Richelieu de Trois-Rivières.

De son côté, pour la Fondation Richelieu de Trois-Rivières, le fait de ne pas tenir l’activité représente un manque à gagner de 75 000 $.

« Nous invitons la population et les entreprises, qui prévoyaient contribuer à notre cause en achetant une place ou en commanditant l’événement, à nous faire un don en ligne à l’espace indiqué sur notre site Internet. Il n’y a pas de petite contribution puisque la quasi-totalité des revenus est redistribuée aux organismes dans le besoin », conclut Maxim Vézina, président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières.