Le Club de Karaté de Trois-Rivières en mode inscriptions

Le Club de Karaté de Trois-Rivières (CKTR) est en période d’inscriptions pour ses activités de karaté do, iaido et taï-chi en vue de la session automne.

En raison de la situation actuelle due à la pandémie de la Covid-19, il n’y aura pas de période d’inscription en personne. Pour répondre aux exigences gouvernementale et municipale, et à celles de la Fédération Karaté Québec, le CKTR a dû apporter des modifications aux horaires afin de respecter certaines conditions. Ainsi, le nombre maximum d’élèves par cours est de 13 plus deux entraîneurs, pour un maximum de 15 personnes. Dans l’éventualité où le nombre maximal de participants serait dépassé, un deuxième cours sera ouvert.

Les personnes intéressées à s’inscrire à l’une ou l’autre des disciplines, ou à inscrire leurs enfants au karaté, sont priées de le faire directement par courriel via l’entraîneur principal, Sylvain Berthiaume (7e dan), au berthiaume_sylvain@videotron.ca.

Les cours pour adolescents et adultes débuteront la semaine du 14 septembre, tandis que les cours pour enfants débuteront dans la semaine du 21 septembre. Tous les cours se termineront en date du 21 novembre.

Le CKTR rappelle que la pratique d’un art martial est bénéfique pour toute personne désirant se mettre en forme, renforcer son système immunitaire, musculaire, articulaire, respiratoire, peu importe l’âge, tant pour l’enfant que l’adulte.

Pour toutes autres informations, visitez le www.cktr.ca.

Cours offerts :

Karaté Shotokan U9 (enfants, 7-9 ans)

U13 (enfants, 10-13 ans)

U17 (adolescents, 14-17 ans)

Adultes, 18 ans et +

Karaté Shorin ryu Adultes, 18 ans et +

Iaido Adultes. 18 ans et +

Taï-Chi Adultes, 18 ans et +