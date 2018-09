Le Climatisation Cloutier veut rebondir

SÉNIOR AAA. 10 formations, 1 champion. L’organisation du Cap-de-la-Madeleine entend faire oublier sa décevante saison pour revenir parmi l’élite de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ), et qui sait, espérer lever le prestigieux trophée au printemps prochain.

L’organisation du Climatisation Cloutier misera sur plusieurs nouveaux visages.

«On est en plein camp d’entraînement avec plusieurs nouveaux joueurs. On a été cherché des gars de caractère au repêchage et un nouveau coach en Éric Haley. C’est un gars qui a coaché dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et c’est un gros ajout pour nous. On a aussi le retour de Kevin Robert à la défense, qui est très majeur, en plus de Billy Lacasse. Kevin (Robert) jouait dans LNAH depuis deux ans, avec Sorel-Tracy, alors il vient de vivre un championnat», lance Fabien Dubé, directeur général de la formation madelinoise.

«Il y a beaucoup de vétérans qui reviennent, mais avec nos résultats de l’an dernier, on veut vraiment une belle bagarre au camp d’entraînement. On va garder environ 25 joueurs dans l’entourage de l’équipe, car on a besoin de profondeur. C’est un aspect qui nous a fait défaut en fin de saison l’an dernier.»

Encore hier, DG Dubé bougeait en annonçant la mise sous contrat du joueur ayant été acquis dans l’échange de Louis-Patrice Giguère, soit le défenseur de 6’0 et 240 lbs, Jacob Jacques. L’ancien produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en sera à sa deuxième saison dans la LHSAAAQ. À sa première saison avec La Tuque, il a amassé 11 points en 20 matchs, tout en ajoutant 8 autres points en 15 matchs éliminatoires.

«Nous aimons la progression de Jacob (Jacques). C’est un joueur qui a augmenté son niveau de jeu dans les séries l’année dernière. Il peut jouer de grosses minutes. Il est très heureux d’être au Cap-de-la-Madeleine.»

Devant le filet, pas moins de quatre gardiens se feront la bataille.

«On a été cherché de la profondeur devant le filet avec Cédrik Lafrance. Il a déjà été un gardien numéro 1 dans notre Ligue. Il s’ajoute aux Derick Roy, Sébastien Dubé Rochon et Sean Kelly. Ça va faire une belle lutte au camp», explique M. Dubé.

«On veut bâtir l’équipe par-derrière. Nous avons une bonne défensive qui va être compacte. On a vraiment des joueurs avec du caractère, ce qui nous a manqué l’an dernier. Avec (Éric) Haley, on va avoir une équipe travaillante, avec du caractère et qui va bien représenter les gens du Cap-de-la-Madeleine.»

La fin pour les Draveurs

Le départ des Draveurs de Trois-Rivières, ancienne formation de la LNAH, pourrait grandement se faire sentir aux guichets du Climatisation Cloutier.

«C’est certain qu’on sent un engouement avec notre équipe, plus que les autres années. Est-ce que ça vient du départ des Draveurs? Peut-être. C’est certain que les gens qui allaient-là vont vouloir venir voir notre produit. On parle d’un produit qui est très intéressant, très diversité et très abordable. Dans notre ligue aussi il y a des combats et on offre du hockey robuste. On devrait réussir à aller chercher des amateurs des Draveurs, en effet.»

Le Climatisation Cloutier visite, ce vendredi dès 20h30, le Bellemare à Louiseville. Pour ce qui est matchs locaux, la formation madelinoise évoluera encore dans le vétuste Aréna Jean-Guy Talbot.

«On est encore à là, mais c’est parfait. Cet aréna a une riche histoire de hockey senior et le format est parfait pour y joueur du hockey senior. C’est même intimidant pour les autres équipes de jouer chez nous.»

«On va entretenir les rivalités comme celle avec Louiseville, par exemple. Chaque fois qu’on acquiert un joueur, on lui dit qu’on veut battre Louiseville. Pour être parmi les meilleurs, il faut battre les meilleurs, et les meilleurs, ce sont eux! La rivalité avec La Tuque est très intéressante aussi. Disons que les séries 2016 ont grandement aidé pour ça», conclut-il.

Les billets de saison sont déjà en vente, notamment via la page Facebook : Le Climatisation Cloutier Hockey Senior