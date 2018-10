Le Climatisation Cloutier trône au sommet

Crédit photo : Photo de courtoisie du Climatisation Cloutier (Marie-Lou Cabana)

Avec la collaboration de Pier-Luc Faubert-Dame, relationniste du Climatisation Cloutier

LHSAAAQ. Le Climatisation Cloutier avait rendez-vous à La Tuque, vendredi, là où il s’est incliné 3 à 0, avant de rebondir le lendemain avec une victoire de 8 à 5 à Joliette. Une victoire chèrement acquise où un petit nouveau s’est démarqué avec une performance 3 buts et 1 aide.

C’était soir d’ouverture locale du côté du Colisée Denis-Morel de La Tuque. Malgré une belle opposition et un but refusé, la formation madelinoise s’est inclinée 3 à 0. Louis-Patrice Giguère (2e), en avantage numérique, Carl-Antoine Delisle (2e) et Mathieu Papineau (1er) ont noirci la feuille de pointage du côté des locaux. Steven Veilleux a réalisé 33 arrêts devant la cage des siens et a reçu la première étoile de la rencontre.

«On est monté à La Tuque avec plusieurs blessés ou joueurs retenus par leurs obligations. Nous avons donc utilisé notre profondeur et nous n’avons pas connu un mauvais match du tout. Nous avons réussi à contrer l’adversaire le plus possible, eux qui ont une très bonne offensive», confie l’entraîneur-chef Éric Haley.

«Roy a été excellent devant le filet pour nous. Avoir capitalisé sur nos chances, s’eût été différent.»

Effectivement, Derick Roy a tout de même repoussé 35 des 38 lancers dirigés vers lui.

Samedi, la troupe de coach Haley prenait la direction du Centre Marcel-Bonin de Joliette pour y affronter les Sportifs Pétrole Bélanger. Dans une rencontre fertile en émotions, l’attaque du Climatisation Cloutier s’est bien amusée, l’emportant 8 à 5.

Il faudra attendre vers la sixième minute de jeu, pour voir votre Climatisation Cloutier prendre les commandes. En avantage numérique, Derek Morrissette (1er) a ouvert la marque. Par l’entremise des bâtons de David Poulin (1er) et de son compagnon de trio Jordan Éthier (1er), les Joliettains ont pris les devants 2 à 1.

Voulant donner une étincelle à ses coéquipiers, Maxime Sanon a affronté le très courageux Antoine Bordeleau. Alors qu’il ne restait que 48 secondes à faire à l’engagement initial, Louis-Michel Lafrenière (1er) a dirigé la rondelle derrière le gardien adverse. Les deux équipes ont ensuite retraité vers leurs vestiaires respectifs avec une égalité de 2 à 2.

Au deuxième engagement, les deux équipes ont offert du jeu soutenu et intense à la foule qui avait répondu présente pour cet affrontement. À 6:52, le nouveau venu Zackary Beaudoin a inscrit un but de toute beauté pour redonner les devants aux siens.

Kevin Rock (3e) et Louis-Michel Lafrenière (2e), qui profitait d’une échappée, sont venus donner une priorité de trois buts aux visiteurs. Rock Régimbald (2e) et Jean-Philippe Caron (2e) ont ensuite répliqué pour réduire l’écart à 5 à 4 en faveur du Climatisation Cloutier.

Au troisième vingt, Mikaël Langlois (3e) et Zackary Beaudoin (2e) ont ajouté chacun but pour les Bleus. Jordan Éthier (2e) a assuré la réplique du côté de Joliette. Beaudoin est ensuite venu compléter son tour du chapeau dans un filet désert.

«On a fait appel à Zackary Beaudoin comme agent libre et la décision a rapporté», confie coach Haley. «C’est un très bon ajout, tout comme Benoit Charron que nous avions eu par voie de transaction. C’est un vétéran dans la ligue et il est venu nous donner un bon coup de main comme troisième centre.»

Sébastien Dubé-Rochon a effectué 32 arrêts pour récolter un deuxième gain en autant de départs.

«On avait juste Sanon de pugiliste en uniforme, car Mailhot est suspendu et Fafard était malade. Joliette a essayé d’intimider quelques bons joueurs en fin de match et on les attend de pied ferme à Jean-Guy Talbot vendredi. C’est certain qu’on se laissera pas faire et ils vont voir que nous avons une foule hostile», ajoute l’entraîneur-chef.

«Les séries de l’année dernière ont laissé des traces. Les vétérans ont encore ça dans la tête. Notre groupe de leaders fait un bon boulot pour amener les nouveaux dans le moule. Notre équipe est déterminée cette saison!», a pour sa part commenté Fabien Dubé, directeur général du Cap-de-la-Madeleine.

Beaudoin a terminé la rencontre avec 3 buts et 1 aide, pendant que Marc-André Carré fournissait 4 passes. Lafrenière a inscrit 2 buts, tandis qu’Antoine Masson récoltait 3 aides. Benjamin Parent et Derek Morrissette ont obtenu 2 points chacun.

Le Climatisation trône au somment de la ligue avec 6 points. Les deux équipes en découdront à nouveau ce vendredi à compter de 20h30. La rencontre aura lieu à l’Aréna Jean-Guy Talbot.