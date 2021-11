Le Climatisation Cloutier termine sa semaine mouvementée avec deux victoires

Le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières a vu son directeur général de longue date quitter, son entraîneur-chef être remplacé, Alexandre Jalbert être échangé et Gabriel Mailhot se blesser lors d’un combat qui a mal viré, mais au travers de la tempête, il s’en est sorti avec deux victoires en deux sorties. Tout un fait d’armes pour la formation trifluvienne qui n’avait qu’une victoire en huit sorties.

Fabien Dubé, qui avait accepté un poste avec Rivière-du-Loup, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), a finalement pris la décision d’entièrement céder sa place de directeur général au Trifluvien Frédéric Lajoie.

Quelques heures plus tard, l’organisation du Climatisation Cloutier procédait à un changement de leadership derrière le banc. D’un accord commun entre l’équipe et l’entraîneur-chef Alain Gardner, les deux parties ont décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de séparer leur chemin immédiatement. Il fut dès lors remplacé par André Lachance.

Par la suite, Trois-Rivières a transigé avec les Loups de La Tuque. Après plusieurs semaines de discussions entre les deux équipes, Tommy Gauthier et Frédéric Lajoie en sont venus à une entente où le Climatisation Cloutier cède les droits sur Alexandre Jalbert en retour des droits du robuste défenseur Samuel Cadet, de Vincent Milot-Ouellet et un choix de 4e ronde. Jalbert avait fait connaître son désir d’aller jouer pour La Tuque.

Deux victoires

Sur la patinoire, le Métal Pless de Plessisville a vu le Climatisation Cloutier inscrire trois buts en deuxième période pour l’emporter 6 à 2, vendredi soir, à l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin. En effet, les 654 spectateurs ont vu Julien Gagné (6e), Samuel Blier (7e) et Antoine Masson (6e) battre Steven Veilleux, ce qui permettait aux Trifluviens de ne plus regarder derrière. Blier a inscrit son deuxième but du match en troisième période.

Seul Tommy Veilleux a réussi à déjouer le gardien Derick Roy, à deux reprises, pour porter son total de buts à 9 cette saison. Roy a repoussé 49 rondelles, contre 32 pour Veilleux.

Samedi

Trois-Rivières était de retour à la maison samedi, face aux Loups. Le nouveau visage de l’équipe s’est très rapidement présenté aux quelque 800 spectateurs alors que le Climatisation Cloutier a inscrit quatre buts sans riposte dans les 11 premières minutes de jeu. Julien Gagné (deux fois), Marc-Antoine Arseneau et Antoine Masson ont battu Samuel Gagnon pour se forger une avance de 4 à 0.

Il y a cependant eu une scène inquiétante après le troisième but des locaux alors que le combat entre Gabriel Mailhot et Keven Charest a mal tourné. Les deux joueurs se sont frappés au même moment, de sorte que Charest (TUQ) a subi de multiples fractures au visage, en plus de se perforer une paire de sinus, tandis que Mailhot (TR) a subi une importante coupure au visage.

Tommy Wilson a répliqué pour les Loups à la 17e minute, mais Karl Léveillé redonnait une priorité de quatre buts aux siens avec moins de deux minutes à faire dans la période initiale.

Les deux équipes se sont ensuite échangé un but avant que Samuel Blier porte le pointage à 7 à 2 en début de troisième période. Keven Petit, Vincent Lampron, Carl-Antoine Délisle ont ensuite trouvé le fond du filet, mais Trois-Rivières résistera pour l’emporter 7 à 5. Sébastien-Dubé Rochon a connu un bon match avec 42 arrêts.

Le prochain affrontement du Climatisation Cloutier sera tout un test, à Granby, ce vendredi. Les Bisons occupent le deuxième rang au classement avec 7 gains et 3 revers. Le prochain match à domicile est prévu pour le 4 décembre face au Bellemare de Louiseville.