Le Climatisation Cloutier sur la bonne voie

Le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières, sauvé in extremis par l’entrepreneur trifluvien Patrick Casault, n’a certes pas eu le début de saison escompté, avec seulement quatre victoires à ses 14 matchs jusqu’à présent. Plusieurs mouvements de personnel ont également eu lieu, dont le départ définitif du directeur gérant de longue date, Fabien Dubé, ainsi que le départ de l’entraîneur-chef Alain Gardner.

L’arrivée de Frédéric Lajoie à titre de directeur général à temps plein, combiné à la nomination d’André Lachance comme entraîneur, avait entrainé une série de trois victoires consécutives. Malheureusement, la formation trifluvienne a ensuite subi trois revers de suite.

« Le début de saison a été très difficile avec la pandémie. Certains joueurs n’avaient pas joué depuis deux ans. Nous avons aussi perdu des joueurs clés, dont notre capitaine Olivier Tardif. On amorçait une nouvelle année avec une moitié de nouveaux visages dans l’équipe. Notre ligue est très rapide en plus d’être robuste, alors le style ne peut pas convenir à tout le monde. Il ne faut pas oublier qu’Éric Haley et Fabien Dubé ont aussi signé avec le 3L de Rivière-du-Loup (LNAH) juste avant la saison », lance M. Lajoie.

« Alain Gardner a pris le poste de coach et c’est dommage pour lui parce que ça n’a pas été facile. Sa fiche ne représentait pas bien son début de saison, car il aurait eu quelques victoires de plus si nos gardiens avaient fait le travail à ce moment-là. On s’est rencontré et d’un commun accord, on a conclu que notre séparation était inévitable. André Lachance est arrivé et nous avons eu un second souffle. Au-delà des résultats globaux, il a apporté une nouvelle éthique de travail et de nouvelles méthodes. »

Du mouvement

Puis, le 9 décembre dernier, le directeur général envoyait un joueur de longue date, Derek Morrissette, en direction de Louiseville. Il partait accompagné du défenseur Gabriel Labbé et de Yannick Ethier, en retour du défenseur Pier-Olivier Lacombe, du rapide attaquant Tristan Lamothe, ainsi que du défenseur Samuel Loiselle.

« On s’est donné un plan de deux ans et on sait que Labbé devrait jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) l’an prochain. Les gens ont aussi critiqué le départ de Morrissette, mais on n’échange pas un bon joueur pour rien! On l’a rencontré et il nous a confirmé que ses statistiques étaient importantes pour lui. Il était de l’ancienne garde et on l’a échangé pour le contexte individualiste. Nous sommes là pour gagner en équipe! Ça va mieux depuis un bout parce que nous avons maintenant des joueurs dans la bonne chaise. On avait des joueurs de troisième trio qui jouait sur le premier trio ou le deuxième trio, alors c’était dur d’amener de la productivité », ajoute le directeur général.

« On a remanié la défensive et je suis très à l’aise avec ma brigade. On y retrouve des piliers et de la stabilité. Nous avons mis la main sur un des meilleurs gardiens de la ligue en Philippe Gatien. On a discuté ensemble et il va jouer avec nous. Si ce n’est pas cette saison, ce sera l’an prochain. C’est une grosse acquisition qui va amener une petite compétition à l’interne. Depuis tous nos changements, on est sur la bonne voie, avec nos objectifs bien précis, et une très bonne communication avec nos joueurs. »

Au total, Trois-Rivières a encore dix rencontres à son calendrier régulier pour travailler en amont en vue des prochaines séries éliminatoires.

« On s’était donné un plan de huit matchs avec André pour apprendre à se connaître et voir comment irait l’équipe. Ensuite, on a établi qu’après les Fêtes, on serait en rodage pour être fin prêt en séries éliminatoires parce qu’en séries, tout peut arriver. On voudrait rentrer en séries éliminatoires avec une série de victoires et surtout, on veut donner du millage à nos jeunes et à nos vétérans. On veut apprendre et aller chercher de l’expérience », explique M. Lajoie.

« Maintenant, reste à voir si la saison va pouvoir reprendre. C’est certain que si la Santé publique décide que non, nous allons nous rallier derrière la décision. Oui, c’est le fun de jouer au hockey, mais il y a tous nos partisans à qui il faut penser et pour ce qui est des joueurs, nous avons tous un travail en dehors du hockey. »

En effet, si la Santé publique le permet, le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières sera de retour en action le 8 janvier prochain face aux Bisons de Granby, au Colisée Jean-Guy Talbot dès 20h.