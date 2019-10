Le Climatisation Cloutier s’offre un snack!

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, formation de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, s’est payé une partie de plaisir en deuxième période face au Métal Perreault de Donnacona avec une poussée de 7 buts, en route vers un gain de 12 à 6.

Même si les visiteurs avaient inscrit le premier but, les Madeleinois avaient répliqué avec deux buts avant la fin de la période, soit ceux de Mikaël Langlois et Jacob Jacques.

Le Cap a ensuite explosé avec 7 buts au deuxième vingt, dont deux chacun pour Samuel Blier et Julien Gagné.

En avance 11 à 2 au dernier tiers, Donnacona est venu inscrire 4 buts sans riposte, mais sans dommages collatéraux.

Samuel Blier a réussi 2 buts et 4 aides, tandis que Julien Gagné collectait 2 buts et 2 passes. Derek Morrissette a préparé 6 buts, alors qu’Olivier tardif amassait 1 but et 3 aides.

La formation madelinoise sera de retour en action ce vendredi alors que le Métal Pless de Plessisville sera en visite.