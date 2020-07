Le Climatisation Cloutier réussi un tour de force

Le repêchage 2020 de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ) est chose du passé. Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine avait amorcé la soirée en grand en faisant l’acquisition du 1er choix total via le Formule Fitness de Bécancour.

En retour du premier choix total (et du 65e au total), la formation bécancouroise obtenait les choix #3, #44 et #45 du Cap-de-la-Madeleine. Le Cap-de-la-Madeleine a sélectionné William Leclerc au tout premier rang, avant de le mettre sous contrat quelques heures plus tard. Ce dernier a passé les deux dernières saisons dans le réseau universitaire avec l’Université Concordia. Lors de son passage dans la Ligue de hockey Junior AAA, il a récolté 245 points en 135 matchs.

«Ça faisait deux mois qu’on discutait avec Bécancour et on s’est entendu juste avant le début du repêchage. C’était notre joueur visé et on voulait être sûr de l’avoir. Depuis trois semaines, il nous avait fait savoir ses intérêts de jouer avec nous», a témoigné le directeur général, Fabien Dubé.

«C’est un gros joueur à gros gabarit. Il est excellent offensivement, mais aussi soucieux de sa défensive. Il va être bon longtemps pour nous dans notre ligue. On le voit comme un bon complément à un Julien Gagné ou à un Antoine Masson. C’était vraiment le prix à payer (choix #3, #44 et #45) pour avoir la tête tranquille et pour avoir le joueur que nous voulions.»

Antoine Pouliot a ensuite été choisi au deuxième rang. Repêchant maintenant 3e et 4e au total, le Formule Fitness de Bécancour y est allé avec l’ancien Cataractes de Shawinigan, Antoine Demers, tout juste avant Carl Lehoux. Demers, 21 ans, avait amorcé sa carrière à Shawinigan.

Au deuxième tour, avec le onzième choix total, la formation madeleinoise a opté pour l’attaquant Sébastien Laferrière. Il est bien connu dans la région par les amateurs de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), ayant aussi joué pour les Draveurs de Trois-Rivières. «On est en discussion avec lui, mais on sait qu’il a de l’intérêt pour jouer en France», explique le directeur général.

Au 4e tour, le bleu et blanc parlait 31e et 33e. Il a choisi les défenseurs Gabriel Labbé et Justin Guénette.

«Gabriel (Labbé) nous a fortement été recommandé par Serge Forcier. C’est un défenseur très mobile et très bon offensivement. S’il demeure au Québec, ce sera tout un ajout pour nous en arrière. Pour ce qui est de Justin (Guénette), on était en discussion depuis deux ans. Il a beaucoup d’expérience au niveau junior et universitaire, et il a beaucoup de vécu. Il cadre parfaitement dans notre philosophie de joueur. Il va nous apporter de la stabilité en défensive. C’est certain qu’il aurait un rôle important avec nous.»

Le Climatisation Cloutier parlait aussi à deux reprises au 5e tour, soit 40e et 41e. Il a ajouté Jonathan Brisson et Alexis Gaboury-Potvin à sa liste. Samuel Monette (7e ronde), Steve Pelletier (8e ronde), Nicholas Snow (10e ronde) et Karl Léveillé (12e ronde) ont eux aussi été sélectionnés au Cap-de-la-Madeleine.