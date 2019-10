Le Climatisation Cloutier remporte un match de fou

Alors qu’il avait subi un revers la veille, le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine espérait rebondir devant ses partisans face au Formule Fitness de Bécancour. En avance 4 à 1 après 11 minutes de jeu, les Madelinois se sont rendu la tâche difficile jusqu’à ce Julien Gagné ne vienne soulever la foule à 3 minutes et 55 secondes de la période de surtemps.

Le deuxième but du match de Derek Morrissette, à 10:18 du premier tiers, avait donné une avance de trois buts aux locaux avant que Mikaël Imbeault marque en fin de période.

Ce but allait fouetter le Formule Fitness qui est venu inscrire deux buts en début de deuxième engagement. Imbeault, encore lui, et Frédéric Lemay-Bégin, créaient l’égalité 4 à 4.

Or, Mikaël Langlois et Jérémy Manseau, l’ancien Cataractes de Shawinigan mis sous contrat quelques heures auparavant, redonnaient deux buts d’avance aux hommes d’Éric Haley. Combattifs, Bécancour a réduit l’écart 6 à 5 par l’entremise de Marc0André Côté avant que Félix Desjardins ramène les deux équipes à la case de départ avec moins 7 minutes à faire au match.

Gagné est venu donner la victoire aux Madeleinois en prolongation sur un but préparé par Morrissette. Ce dernier obtenait son 3e point du match.

«C’était un deux matchs en deux soirs et on avait une série de trois défaites. On a bien sorti et on finit avec les deux points. Par contre, la façon dont on l’a fait, ce n’est pas la façon que j’aime. On a pris les devants 4 à 1 et on a manqué de concentration. J’ai senti descendre l’émotion un peu et on a moins bien suivi le système. On fait des corrections et on se parle», a commenté Éric Haley, entraîneur-chef de la formation madeleinoise.

«Les gars savent ce que l’organisation attend d’eux. On a compétitionné jusqu’à la fin. Ce qui arrive quand tu affrontes une équipe qui n’a pas de victoire et que tu les laisses revenir, c’est que tu leur donnes de l’espoir. Nous devrons être meilleurs en désavantage numérique et notre jeu défensif aussi devra être meilleur. Ce qui est le fun, c’est que nous sommes au début de la saison alors on a du travail à faire, mais on a le temps de le faire.»

Manseau n’a pas chômé à son premier match senior avec une récolte de 2 buts et 1 aide.

«L’ambiance est vraiment le fun! L’atmosphère d’équipe et les gars ont vraiment du fun dans la chambre. C’est un niveau très surprenant et la vitesse d’exécution est bonne. Les gars veulent vraiment gagner, ce qui fait en sorte que la ligue est très compétitive. Je suis vraiment content de mon expérience ce soir», a pour sa part commenté le Trifluvien.

«Jérémy est un excellent joueur et il est très impliqué avec la structure AAA à Montréal (Pee-Wee/Pionniers de Lanaudière). C’est un produit local et lorsqu’il sera disponible, nous allons le rentrer dans le lineup», de commenter coach Haley. «Il semble avoir bien aimé la gang et revenir ici à Jean-Guy Talbot. Il nous a donné un excellent match.»

Pour Bécancour, il s’agissait d’un 6e revers en 6 matchs.

Revers de vendredi

Le Climatisation Cloutier rachète donc un week-end qui s’était mal amorcé avec un revers de 6 à 4 à Granby. Les Bisons avaient pris les devants 2 à 1 avec deux buts de Maxime Guyon en fin de première période. Pendant tout le reste du match, les deux formations se sont échangé des buts, de sorte qu’à chaque fois que Granby reprenait deux buts d’avance, la troupe de Coach Haley réduisait l’écart à un seul but… jusqu’à ce que Maxime Roy vienne clore le débat dans un filet désert.

Dans la défaite, Mikaël Langlois et Antoine Masson ont récolté 3 points chacun pendant que le gardien Derick Roy (auteur de 46 arrêts) faisait face à 51 lancers.

Une seule rencontre est prévue le week-end prochain pour le Cap-de-la-Madeleine et elle aura lieu ce vendredi, à 20h30. Le Condor de Nicolet, qui présente un dossier de 4 revers en 4 parties, sera de passage à l’Aréna Jean-Guy Talbot.