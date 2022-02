Le Climatisation Cloutier remporte ses deux matchs

La pause pandémique aurait-elle été bénéfique pour les joueurs du Climatisation Cloutier? La formation trifluvienne a renoué avec l’action en remportant ses matchs face à La Tuque et Granby. L’attaquant Antoine Masson a récolté pas moins de 8 points au cours du week-end.

Vendredi, c’est un autre chapitre épique que ce sont offert les Loups et le Climatisation Cloutier. Alors que Trois-Rivières était en déficit 5 à 2 à la mi-match, Antoine Masson a inscrit son 11e but de la saison pour raviver les espoirs. Tristan Lamothe (3e) l’a ensuite imité, quelques secondes plus tard.

La formation trifluvienne n’a rien concédé en troisième période. Puis à la 16e minute, Masson allait créer l’égalité 5 à 5, ce qui forcera la période de prolongation. Il faudra se rendre au 5e tir de barrage avant de voir l’ancien Cataractes de Shawinigan, Samuel Blier, donner la victoire à Trois-Rivières.

Masson a récolté 4 points pendant que Sébastien Dubé-Rochon se méritait la victoire avec 34 arrêts au compteur.

Trois-Rivières retrouvait ses partisans le lendemain et ce fut un festin offensif de 8 à 4 en faveur des locaux. Jérémie Major avait ouvert la marque pour les Bisons, mais le Climatisation Cloutier a répliqué avec 4 buts avant la fin de la première période (Antoine Masson (2), Karl Léveillé et Julien Gagné).

Les deux formations se sont ensuite échangé 3 buts avant que Louis-Michel Lafrenière scelle l’issu du match dans un filet désert. Tout comme il l’avait fait la veille, Masson a récolté 4 points. Idem pour son Léveillé.

Derick Roy défendait la cage trifluvienne, signant sa 3e victoire cette saison. Le Climatisation Cloutier sera à Louiseville ce vendredi. Le lendemain, il évoluera à domicile face à Plessisville.