Le Climatisation Cloutier a rendez-vous à Plessisville

Il y aura beaucoup d’action en cette fin de semaine du «Jour du souvenir» alors que 7 matchs seront présentés. Pour la plupart des équipes, ce sera un retour en action après deux semaines d’inactivité étant donné que 3 des 5 matchs du week-end dernier ont dû être annulés en raison des nombreuses pannes électriques.

Vendredi 8 novembre 2019

Cap-de-la-Madeleine (2-3) @ Plessisville (3-2-1) – 20h – Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin

Le Climatisation Cloutier tentera de relancer quelque peu sa saison en visitant le Métal Pless. Bien que son attaque est productive avec les Derek Morrissette (première étoile du mois d’octobre), Samuel Blier, et autres Julien Gagné, elle a accordé jusqu’à maintenant autant de buts qu’elle n’en a marqués. Elle tentera de retrouver le chemin de la victoire en visitant le Métal Pless.

Bécancour (0-5-1) @ Louiseville (4-0) – 20h30 – Centre sportif de Louiseville

Voici l’un des duels régionaux du weekend alors que le Formule Fitness débarque à Louiseville pour y affronter le Bellemare. N’ayant récolté qu’un point jusqu’à maintenant cette saison, la formation bécancouroise est en quête d’une première victoire cette saison. Elle devra trouver le moyen de marquer face au gardien William Giroux et contenir les attaques des Fabien Laniel, Francis Charette et cie.

Plessisville (3-2-1) @ Nicolet (0-4) – 20h30 – Aréna Pierre-Provencher

Les partisans de Nicolet auront fait preuve d’une grande patience, ayant attendu au sixième match avant de voir leur équipe effectuer leur rentrée dans leur domicile qui a subi une belle cure de rajeunissement! Le Condor tentera par le fait même d’obtenir sa première victoire face au Métal Pless (guidé par Jason Pitt, Gabriel Slight et Tommy Veilleux), lui qui voudra garder le momentum créé lors d’une victoire en surtemps la semaine dernière.

La Tuque (3-1-1) @ Donnacona (3-3-1) – 21h00 – Aréna de Donnacona

La formation latuquoise reprend le collier en rendant visite au Métal Perreault. Les Loups connaissent un bon début de campagne, menés par Simon-Claude Blackburn, Tommy Tremblay, Marc-André Therrien et Carl-Antoine Delisle pour ne nommer que ceux-là. La formation de Donnacona, qui est celle ayant vu le plus d’action le weekend dernier, voudra rebondir de ses deux défaites, dont une crève-coeur en prolongation à Plessisville. Quoi qu’il en soit, l’attaque du Métal Perreault est très productive jusqu’à maintenant, avec les Charles Poulin, Maxime Plante, Justin Paré, Deven St-Hilaire et Joshua Desmarais.

Samedi 9 novembre 2019

Granby (5-0) @ La Tuque (3-1-1) – 19h30 – Colisée Denis-Morel

Une première visite des Bisons à La Tuque ce samedi. Les quelque 300 kilomètres qui séparent les deux villes constituent la plus grande distance à parcourir dans la LHSAAAQ! Les Bisons, toujours invaincus, connaissent un impressionnant début de saison. Fait étonnant, la contribution offensive est partagée parmi plusieurs joueurs dans leur équipe, alors que leur gardien Paul Bourbeau Jr connaît de bons moments depuis le début de la saison. Les Loups, toujours motivés sur leur patinoire, en seront à un deuxième match en deux soirs et tenteront de stopper la séquence victorieuse de leur adversaire.

Louiseville (4-0) @ Joliette (4-2) – 20h30 – Centre récréatif Marcel-Bonin

Un deuxième chapitre de la rivalité de la 40 alors que le Bellemare, fort de ses 4 victoires et n’ayant pas encore connu la défaite, visitera les Sportifs qui connaissent un bon début de saison également. La bande à Rock Régimbald, Nicolas Larocque-Marcoux, Dany Roch et leur gardien Frédérick Piché tenteront de stopper le Bellemare pour qui il s’agira d’un deuxième match ce weekend.

Dimanche 10 novembre 2019

Nicolet (0-4) @ Bécancour (0-5-1) – 14h30 – Aréna Roland-Rheault

Un duel de la rive sud entre deux formations qui tentent de trouver le chemin de la victoire cette saison. Chacune des deux formations en sera à un deuxième match ce weekend. Une chose est certaine, au moins une de ces deux formations récoltera une première victoire dans un match qui sera le premier de la saison en après-midi!

Deux transactions cette semaine

Mardi : les Sportifs de Joliette ont conclu une transaction avec le Bellemare de Louiseville, cédant le joueur Samuel Cadet et un choix de 5e ronde 2020 en retour d’un choix de 3e ronde en 2020.

Jeudi : les Sportifs de Joliette concluent une deuxième transaction cette semaine, cette fois-ci avec le Condor de Nicolet, cédant le joueur Joakim Arsenault en retour des choix de 4e et 9e ronde de 2020. (JC / Source : Jean-Philippe Morin – Relationniste)