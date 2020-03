Le Climatisation Cloutier à court d’énergie pour le match ultime

Le Climatisation Cloutier a poussé sa série à la limite contre les Loups de La Tuque, mais après un sixième match marqué par une remontée de trois points dans les quatre dernières minutes de jeu et d’un but en prolongation, le Climatisation Cloutier s’est finalement incliné par la marque de 6 à 2 dans le match #7, dimanche.

«Le match 7 n’a pas été à notre goût. On a manqué de concentration dans des moments clés, de sorte qu’on s’est sorti du match nous-mêmes. On a laissé beaucoup d’énergie et d’émotion sur la glace lors du 6e match. Au final, je ne pense pas qu’on pouvait en faire plus. On a tout donné et je lève mon chapeau aux joueurs», souligne Fabien Dubé, directeur général de l’équipe.

Il faut dire que les joueurs étaient aussi fatigués de cette séquence de trois matchs en trois soirs, autant au Colisée Denis-Morel, à La Tuque, qu’à l’aréna Jean-Guy Talbot. Le sixième affrontement entre les deux équipes a assurément été le plus endiablé.

Mené 3-0, le Climatisation Cloutier est venu niveler le pointage. Puis, à quatre minutes de la fin de la rencontre, l’équipe du Cap-de-la-Madeleine a tout donné pour égaler la marque et forcer la prolongation. C’est Marc-Olivier Groleau qui a tranché pour donner la victoire aux locaux.

«Je m’attendais à ce qu’on vive un match spécial à l’aréna Jean-Guy Talbot durant cette série. Ç’aura été celui-là. Ça a aussi ajouté du cachet à notre dernier match à cet aréna. Les partisans présents vont s’en souvenir toute leur vie», note Fabien Dubé.

Le Climatisation Cloutier aura tout de même défié les pronostics: rares sont ceux qui avaient prédit que la formation offrirait ce niveau de jeu face aux Loups de La Tuque. Cependant, le fait que les Loups soient plus matures sur le plan physique et sur le plan hockey a aussi pesé dans la balance, estime Dubé.

L’organisation prendra les prochaines semaines pour dresser le bilan hockey et le bilan administratif de la saison. Fabien Dubé confie qu’il est aussi en réflexion concernant son éventuel retour à la direction générale, s’il était reconduit dans ses fonctions.

«Ça fait cinq ans que je suis dans l’organisation et le côté familial en prend un coup. J’ai encore de l’intérêt, mais je dois prendre le temps de décanter la saison. Elle n’a pas été facile», conclut-il.

La priorité sera toutefois de déterminer quel aréna du territoire accueillera le Climatisation Cloutier à compter de la saison prochaine, l’aréna Jean-Guy Talbot fermant ses portes en septembre.

De leur côté, les Loups de La Tuque rejoignent le Metal Pless de Plessisville en demi-finale de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, tandis que le Bellemare de Louiseville sera opposé aux Sportifs de Joliette.