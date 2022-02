Le CIUSSS remporte un prix pour un projet auprès des 0-7 ans

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec s’est récemment illustré à travers la province en remportant trois Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour des initiatives réalisées sur le terrain au profit des usagers. L’un de ces projets est la trajectoire de services IPAED (Intervention précoce et activités d’évaluation dynamique) pour les enfants 0-7 ans ayant des difficultés de développement. Il s’agit d’une façon de faire novatrice qui permet d’offrir des services et du soutien aux familles tout en réalisant l’évaluation de l’enfant qui mènera à un diagnostic.

Le projet a pris son envol en 2017 dans le but de réduire les délais d’attente pour l’obtention d’un diagnostic et des services en lien avec celui-ci. La trajectoire de services IPAED s’amorce par la présence d’un intervenant pivot, qui agit à titre d’intervenant privilégié de l’enfant et de ses parents dès son entrée dans les services et lors de transition.

Par la suite, un éducateur spécialisé est affecté à l’enfant et à sa famille afin que l’enfant reçoive un service d’intervention précoce. Au fil des interventions, des activités d’évaluation dynamique s’intègrent à la démarche.

« L’idée, c’est d’offrir des services le plus rapidement possible, sans nécessairement avoir un diagnostic, explique Marie-Laurence Roy, psychoéducatrice. L’évaluation se fait en cours de route, mais déjà on est en mesure de commencer à travailler certaines choses avec les enfants et leurs parents. Une fois l’évaluation en main, on peut réorienter, mais l’enfant n’aura pas à partir de zéro. »

Équipe multidisciplinaire

L’évaluation menant au diagnostic est faite par une équipe multidisciplinaire composée notamment de pédiatres et des médecins de famille. L’évaluation inclut les activités de repérage et de dépistage, le processus diagnostique et l’évaluation globale des besoins.

« Ce qu’on voyait souvent avant, ce sont des parents qui passaient d’une liste d’attente à l’autre, mentionne Mme Roy. Et pendant ce temps-là, on n’avançait pas. Maintenant, tout se fait en même temps. Même si l’enfant est sur une liste d’attente, il progresse quand même en attendant de recevoir un service. »

« On a aussi pour mandat d’accompagner les parents, ajoute cette dernière. On les aide à développer des compétences en lien avec la réalité de leur enfant, on les aide à mieux intervenir auprès de lui, on les rassure et on les soutient dès le départ. Ce sont de petites choses, mais on constate que ça améliore la relation parents-enfant. »

Un parcours de six mois

La trajectoire de services IPAED est d’une durée de six mois pendant laquelle l’enfant est observé dans ses divers milieux de vie comme la maison, l’école ou la garderie. « Il y a plusieurs petites choses qu’on peut déjà mettre en place avant le diagnostic, fait remarquer Mme Roy. Par exemple, on peut mettre en place une routine et l’imager pour les enfants qui tendent vers un diagnostic d’autisme. Ce sont généralement des enfants très visuels et donc, ça les aide à ce niveau. »

De septembre 2017 à mars 2020, 558 enfants ont été inscrits à la trajectoire IPAED. Parmi les résultats observés, l’âge moyen des enfants au moment de leurs premiers services spécialisés est passé de 4,3 ans à 3,8 ans, et le délai d’attente moyen se situe désormais à 39 jours.