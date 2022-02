Le CIUSSS rehausse graduellement les activités chirurgicales

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rehausse graduellement certains de ses services, notamment les chirurgies, tandis que la situation de la COVID-19 continue de se stabiliser dans la région.

Le CIUSSS affirme que l’organisation est parvenue à maintenir, en moyenne, 59% des chirurgies durant la cinquième vague de la pandémie, une période éprouvante pour les équipes. Le taux d’activités chirurgicales maintenues a diminué de 90% à 59% au cours du mois de janvier. L’objectif de 50% avait été fixé au début de la cinquième vague.

Le CIUSSS MCQ se réjouit d’avoir pu maintenir à pleine capacité l’offre de service en endoscopie au cours des derniers mois.

On espère maintenant rehausser le taux d’activités chirurgicales à 75% dès cette semaine. Les activités des cliniques externes et les prélèvements, comme les prises de sang, seront aussi augmentées.

Cette reprise s’adaptera au rythme des équipes de travail et à la situation épidémiologique.

« Il est important pour nous d’être à l’écoute de notre personnel et des médecins sur le terrain. La fatigue post-pandémique est présente pour chacun, incluant dans nos équipes, et on se doit de la prendre en compte au fil de ce rehaussement des activités », affirme Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ.

Les personnes en attente d’une chirurgie seront rejointes par téléphone lorsqu’une date pourra être fixée pour leur rendez-vous.

Toute personne qui a des inquiétudes particulières en lien avec l’annulation ou le report d’un rendez-vous ou d’une chirurgie peut également contacter le CIUSSS. Une ligne téléphonique est dédiée aux usagers touchés par le délestage de service ainsi qu’à leurs proches: 1 833 802-0461.