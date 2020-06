Le Cirque du Soleil et la Corporation des Évènements de Trois-Rivières gardent le cap sur 2021

À la suite de l’annonce de Groupe Cirque du Soleil, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières souhaite réaffirmer la solidité du lien d’affaires avec son partenaire, chef de file mondial dans le domaine du divertissement, grâce à la présentation de spectacles exclusifs à Trois-Rivières dans le cadre de la Série Hommage.

Le sixième opus rendant hommage aux grandes divas québécoises a été reporté à la saison estivale 2021 en réponse aux suspensions d’activités relatives à la pandémie de la COVID-19 en mars dernier. Le Groupe Cirque du Soleil a en effet annoncé aujourd’hui avoir déposé une demande de protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en vue de restructurer sa structure de capital.

«Notre organisation a le bonheur de collaborer avec l’équipe du Cirque du Soleil Événements + Expériences depuis maintenant cinq années afin de surprendre le public avec le seul spectacle en résidence au Québec mettant en valeur la richesse de la musique de chez nous. Ces différentes productions ont permis à l’Amphithéâtre Cogeco et à Trois-Rivières de se tailler une place de choix sur la scène culturelle et touristique québécoise», a témoigné Roger Picard, président de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

«Nos deux équipes ont travaillé en étroite collaboration au fil des années et continueront de le faire pour les cinq prochaines afin de faire rayonner la culture et le talent d’ici.»

Depuis 2015, le Cirque du Soleil a présenté cinq spectacles exclusifs à Trois-Rivières qui célébrait le répertoire musical d’artistes québécois. Annoncé en novembre dernier, le sixième opus de la Série Hommage marquait un virement avec la célébration d’un répertoire large des grandes voix féminines québécoises.

Devant la pandémie du coronavirus, le Cirque du Soleil et la Corporation ont été forcés de suspendre la création et la production du spectacle qui était prévu pour la période estivale 2020 et de reporter toutes les représentations du spectacle Vive nos Divas prévues pour 2020 en raison de cet événement de force majeure.

Le spectacle rendant hommage aux grandes voix féminines du Québec sera donc un rendez-vous à Trois-Rivières du 14 juillet au 14 août 2021.