Le Cinéma Le Tapis Rouge est vendu

Le propriétaire du Cinéma Le Tapis Rouge a confirmé la vente de son cinéma aux mains de Joël Côté, un professionnel issu du monde des communications, et de Paul Langevin, qui œuvrait dans le domaine de la santé.

Pour M. Côté, il s’agit d’un rêve d’enfance, lui qui a été élevé dans un cinéma aux côtés de son père projectionniste. Pour M. Langevin, il s’agit d’un plan de retraite idéal à long terme.

«C’est beaucoup d’émotions pour moi aujourd’hui, car c’est un rêve que j’avais depuis l’âge de 8 ans», a d’abord lancé M. Côté, très ému. «J’ai connu une belle carrière à la radio, en Estrie et de revenir ici dernièrement m’a fait prendre conscience de mon amour envers la Mauricie. J’ai toujours baigné dans le cinéma et j’avais même appelé monsieur Foisy pour lui demander des conseils en 2013. Je suis heureux et soyez certains que le Tapis Rouge va demeurer le Tapis Rouge, avec sa mission, ses films et ses associations avec les organismes.»

Son acolyte, M. Langevin, travaille depuis longtemps dans un tout autre domaine, soit celui de la santé. «Je suis un cinéphile et ma passion part de là. Lorsque j’ai connu Joël, je n’ai jamais hésité à m’embarquer avec lui. Pour moi, c’est un plan de retraite idéal», a-t-il commenté.

«Ça fait tellement d’années que je suis dans le milieu de la santé, et rendu à mon âge, je vais commencer à m’en détacher tranquillement pour me concentrer sur ma passion. C’est apaisant être ici, au Tapis Rouge.»

Le cinéma trifluvien ouvrait ses portes en 2013 et n’a jamais dérogé de sa mission #1, soit de présenter des films québécois et étrangers. En 2018, il ajoutait une quatrième salle à son arsenal.

«C’est une étape de ma vie professionnelle qui se termine», a d’abord témoigné M. Foisy. «Le succès du Tapis Rouge, on le doit aux cinéphiles qui y sont fidèles et c’est grâce à eux que la clientèle a grandi au fil des ans. La programmation s’est améliorée d’année en année et elle s’est diversifiée.»

«On a toujours eu une bonne équipe pour avoir de si bons résultats. Aujourd’hui, j’ai trouvé une relève aussi passionnée, déterminée et motivée que moi.»

M. Foisy va demeurer dans l’entourage du Tapis Rouge pendant la période de transition. Il agira à titre de programmateur du cinéma.

Des nouveautés pour l’automne 2019 ont également été annoncée, dont la diffusion du film québécois «Il pleuvait des oiseaux» (dès 13 septembre), de Louise Archambault, la plus récente production de Xavier Dolan, «Matthias et Maxime» (9 octobre), ainsi que le long-métrage du créateur québécois Louis Bélanger, «Vivre à cent milles à l’heure» (27 septembre).