Le chandail de Phillip Danault sera retiré

MIDGET AAA. Les Estacades procéderont au retrait d’un troisième chandail d’un joueur ayant laissé sa marque dans l’histoire de l’organisation, ce dimanche, au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins. Il s’agit du #10 porté par Phillip Danault.

Un hommage lui sera rendu dans une cérémonie d’avant-match dès 12h30. C’est lors de cette cérémonie que se tiendra le dévoilement de la bannière qui consacrera les performances de Phillip Danault au cœur de l’histoire des Estacades. Pendant son passage lors de la saison 2008-2009, il a toujours représenté l’identité de l’équipe ancrée depuis plusieurs saisons, soit le dévouement, la fierté et l’acharnement.

Par son parcours et son cheminement, Danault démontre encore aujourd’hui les valeurs que l’équipe enseigne aux jeunes hockeyeurs.

La rencontre s’amorcera à 13h alors que les Gaulois de St-Hyacinthe seront les visiteurs.

PHILLIP DANAULT – 2008-2009

Natif de Victoriaville, Philip Danault fait ses premiers pas au hockey dans l’organisation des Bois-Francs. Dès ses débuts au niveau novice, il accumule 105 points en une saison. Il arrive avec les Estacades lors de la saison 2008-2009 comme joueur de 15 ans, débordant de confiance. Après un début de saison difficile, il rencontre l’entraîneur-chef Gilles Bouchard, afin de lui demander plus de responsabilités et de temps de glace.. L’entraîneur accepte sa demande et dès le match suivant, Philip récolte la première étoile. La recrue prenait son envol.

Au repêchage de la LHJMQ de 2009, les Tigres de Victoriaville, équipe de son enfance, le sélectionnent en première ronde, 9e choix au total. À son année recrue, il est sélectionné sur Équipe-Québec des moins de 17 ans pour le championnat mondial en Ontario. À sa deuxième campagne avec les Tigres, en 2010-2011, il est nommé capitaine, et est de nouveau sélectionné par Équipe-Québec pour le mondial en Allemagne.

À la fin de cette saison, les Blackhawks de Chicago sélectionnent Philip en première ronde, 26e au total. La saison suivante, il porte les couleurs de la LHJMQ face aux Russes. En 2012-2013 il représente le Canada en Russie. Au retour, il est échangé aux Wildcats de Moncton et y termine sa carrière junior.

Après deux saisons dans la ligue américaine avec les Icedogs de Rockford, il fait ses débuts avec Chicago en 2016, avant de recevoir un appel qui changea sa vie : il est échangé aux Canadiens de Montréal.

Philip continue d’appliquer sa fougue, sa passion et son acharnement au travail, ce qu’il a toujours démontré lors de son passage avec les Estacades.