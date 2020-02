Le Challenge international de kite du Québec est de retour

Les glaces du Lac St-Pierre, dans le secteur Pointe-du-Lac, seront à nouveau les hôtes du Challenge international de kite du Québec. Les amateurs de plein air auront donc rendez-vous sur le site de Plein Air Ville-Joie les 28 février, 29 février et 1er mars.

Le populaire événement regroupe près d’une centaine de sportifs professionnels et amateurs venus de partout dans le monde qui compétitionnent lors de courses en kitesurf ou en paraski Flex sur la banquise du Lac St-Pierre. Il est offert gratuitement à toutes personnes voulant y assister.

«Avez-vous le beau spot qu’on a ici derrière», a lancé Richard «Wax» Beaulieu, fondateur et promoteur de l’évènement, en pointant le Lac St-Pierre. «Il faut le faire connaître aux gens de partout dans le monde! L’an prochain, on va frapper fort. Vous savez, on a un terrain et un endroit exceptionnel. Le Challenge est d’abord un défi avec soi-même. Nous, on offre la chance de faire ce défi-là avec une belle gang de riders alors c’est la meilleure occasion de venir essayer. C’est une expérience de vie!»

«Nous aurons encore de gros noms dans le domaine du kite. On va offrir plusieurs cadeaux au courant de la fin de semaine et c’est ce que les participants aiment. Ils reviennent parce qu’ils savent qu’ils seront gâtés.»

Les athlètes se feront la lutte dans une quinzaine d’épreuves regroupant une dizaine de catégories incluant Homme, Femme et Junior. Les courses s’effectueront dans un trajet triangulaire sur un parcours de plus de trois kilomètres.

Activités familiales

Bien que l’initiative Polaire Ville-Joie ne soit pas de retour cette année, la «Rose des neiges», introduite au calendrier des activités en 2018, fera partie de la programmation 2019. Il s’agit d’un défi proposé à la population permettant de découvrir le Lac St-Pierre à travers une belle randonnée animée d’environ 3,5 km avec d’autres moyens tels la raquette ou encore le ski de fond.

Pour les familles, un rallye neige, du souc à la corde, du ballon-balai et de l’initiation au cerf-volant sont au menu. Un souper-bénéfice «Pimp ton spagatt», avec animation, et une conférence de Benoit Tremblay sur son périple aventurier de plusieurs mois sur le Lac Baïkal, seront offerts le samedi soir au coût de 25$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants.

«À Plein Air Ville-Joie, on veut toujours promouvoir les saines habitudes de vie et les sports et les activités de plein air. On veut surtout promouvoir les sports de voile et faire de l’éducation aux environnements naturels, et surtout, de faire découvrir les Lac Saint-Pierre», a pour sa part témoigné Philippe Roy, directeur général de Plein Air Ville-Joie. «Le Challenge engendre d’intéressantes retombées et le souper-bénéfice est une important activité de financement pour nous. C’est grâce à ça, entre autres, qu’on peut accueillir des familles dans le besoin à l’été.»

Le dimanche sera ponctué par des démonstrations de l’équipe de canot à glace de Trois-Rivières sur la banquise. Une aire de restauration avec de la musique, du chocolat chaud, des saucisses, des hot-dogs et la tire d’érable sera aménagée.

Pour s’inscrire, vous devez contacter Jessica Prince Cossette au 819-384-1177 ou via le info@waxkitesurf.com.