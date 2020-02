Le centre-ville en mission séduction

Le centre-ville serait-il en pleine campagne électorale depuis ce matin? C’est ce que l’on pourrait penser en voyant toutes ces affiches «Coup de cœur pour le centre-ville» installées sur différentes artères du centre-ville. Avec cette initiative, Trois-Rivières Centre souhaite invite la population à redécouvrir et à s’approprier son centre-ville.

«Le centre-ville de Trois-Rivières, c’est 425 entreprises. Près de 7000 travailleurs qui s’y retrouvent et qui y vivent en semaine. Le centre-ville, c’est aussi le côté historique, le bord de l’eau… C’est magnifique l’été, mais c’est féérique l’hiver! L’idée est d’encourager les gens à redécouvrir le centre-ville différemment. Il y a plus de choses qu’on pense au centre-ville», souligne Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre.

En cette journée de Saint-Valentin, elle rappelle qu’il est possible d’y combler toutes les envies : restaurants, bars, cafés, microbrasseries, en plus de l’offre de spectacles et de festivités tout au long de l’année.

Choisir le cœur de la ville, c’est aussi de choisir d’encourager les gens qui ont fait le pari d’investir à Trois-Rivières, plaide également l’organisme. D’ailleurs, l’escouade de Trois-Rivières Centre ira à la rencontre de ses membres durant la journée.

«Le centre-ville se dynamise et un beau vent de dynamisme souffle ici, soutient Mme Déziel. Il y a la vente-trottoir qui s’en vient en mai et il y aura bientôt des activités d’atelier dans les commerces pour nos membres, sans compter plusieurs projets qui prendront place. On peut penser aux aménagements transitoires qui seront réalisés sur la rue Notre-Dame Centre. Deux autres projets d’envergure seront également présentés mercredi prochain.»