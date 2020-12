Le Centre d’action bénévole Laviolette reçoit 80 paniers de Noël

Le Centre d’action bénévole Laviolette a reçu, ce matin, une cargaison de 80 paniers de Noël prêts à être distribués gracieuseté de la Fondation Maurice-Tanguay. Une tournée est d’ailleurs en cour dans plusieurs régions du Québec.

Les paniers, d’une valeur avoisinant les 200$, comprennent fruits et légumes, en plus d’aliments non périssables et des produits d’hygiène.

«L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les plus vulnérables alors il semblait plus important que jamais de faire preuve de générosité», a souligné Jacques Tanguay, ajoutant que la Fondation vise toujours à soutenir directement les familles.

Outre les produits de première nécessité, les paniers contiennent quelques items qui sauront donner un sourire aux familles, comme du sirop d’érable et des barres tendres au chocolat.